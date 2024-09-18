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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Флуминенсе
0:0
Второй тайм: 58'
Атлетико Минейро
0'
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
31
Facundo
Bernal
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
23
Франко
Алан
20
Бернард
Дуарте
18
Вера
Фаусто
13
Арана
Гильерме
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-5-2

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Минейро

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.16

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 0.22
Маркус Аленсар 2 0.22
Джон Кеннеди 1 0.11
Кано Херман 1 0.11
Силва Тьяго 1 0.11
Гансо Пауло 1 0.11
Маноэл 1 0.11
Кено 1 0.11
Лима II 1 0.11
Ариас Джон 1 (1) 0.11
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 0.67
Скарпа Густаво 3 0.33
Педриньо II 2 0.22
Халк Живанилдо 1 0.11
Батталья Родриго 1 0.11
Арана Гильерме 1 0.11
Де Лара Фукс Бруно 1 0.11
Alisson Santana 1 0.11

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Теранс Давид 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Лима II 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Кауан Элиас 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемерсон де Жесус 3 0
Франко Алан 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Батталья Родриго 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
10
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Атлетико Минейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
3 раза 75%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Коло-Коло
1 Ривер Плейт
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Фламенго
Пеньяроль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Силва Тьяго уходит с поля. Карлос Антонио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Флуминенсе
Ничья
Атлетико Минейро
3.00
3.75
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