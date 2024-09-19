  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
78' Желтая карточка
Франко Алан
80' Желтая карточка
Лима
1:0
87' Гол
Лима
90' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90' Желтая карточка
Марсело Виера
90' Желтая карточка
Brahian Palacios
90'+5
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
31
Facundo
Bernal
8
Gabriel
Martinelli
III
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
23
Франко
Алан
20
Бернард
Дуарте
18
Вера
Фаусто
13
Арана
Гильерме
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-5-2

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Минейро

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.06

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.16

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 0.22
Лима II 2 0.22
Маркус Аленсар 2 0.22
Джон Кеннеди 1 0.11
Кано Херман 1 0.11
Силва Тьяго 1 0.11
Гансо Пауло 1 0.11
Маноэл 1 0.11
Кено 1 0.11
Ариас Джон 1 (1) 0.11
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 0.67
Скарпа Густаво 3 0.33
Педриньо II 2 0.22
Халк Живанилдо 1 0.11
Батталья Родриго 1 0.11
Арана Гильерме 1 0.11
Де Лара Фукс Бруно 1 0.11
Alisson Santana 1 0.11

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 2 0
Марсело Виера 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Лима II 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Кано Херман 1 0
Теранс Давид 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Кауан Элиас 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 4 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Батталья Родриго 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
10
Флуминенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Атлетико Минейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Коло-Коло
1 Ривер Плейт
1 Флуминенсе
0 Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Фламенго
Пеньяроль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Brahian Palacios получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Марсело Виера получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Кено сделал результативную передачу.
  • 87'
    Г О О О О Л - Лима II бьет в цель!
  • 80'
    Лима II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный