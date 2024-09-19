1:0
Конец матча
0'
78' Желтая карточкаФранко Алан
80' Желтая карточкаЛима
1:0
87' ГолЛима
90' Желтая карточкаТьяго Сантос
90' Желтая карточкаМарсело Виера
90' Желтая карточкаBrahian Palacios
90'+5
Ход матча
64'
76'
78'
80'
87'
1:0
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.71 Тотал меньше 2 голов
-
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
40 Victinho
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Минейро
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
37 матчей
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.9%
43.2%
37.9%
7 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.06
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.16
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|2
|0.22
|Лима II
|2
|0.22
|Маркус Аленсар
|2
|0.22
|Джон Кеннеди
|1
|0.11
|Кано Херман
|1
|0.11
|Силва Тьяго
|1
|0.11
|Гансо Пауло
|1
|0.11
|Маноэл
|1
|0.11
|Кено
|1
|0.11
|Ариас Джон
|1 (1)
|0.11
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6
|0.67
|Скарпа Густаво
|3
|0.33
|Педриньо II
|2
|0.22
|Халк Живанилдо
|1
|0.11
|Батталья Родриго
|1
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.11
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.11
|Alisson Santana
|1
|0.11
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Марсело Виера
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Лима II
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
10
Флуминенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Атлетико Минейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
45
18
36
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.71 Тотал меньше 2 голов
-