  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Сармьенто
0:0
Первый тайм: 23'
Ланус
0'
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Ланус
3.70
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3.65
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3.00
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Все Коэффициенты
42
Акоста
Лукас
II
32
Franco
Paredes
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
22
Valentin
Burgoa
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
9
Naya
Ezequeil
20
Gabriel
Gudino
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
15
Raul
Loaiza
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
Сармьенто
4-3-3
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Ланус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.15
Joaquin Gho 2 0.15
Emiliano Mendez 1 0.08
Gabriel Gudino 1 0.08
Naya Ezequeil 1 0.08
Agustin Fontana 1 (1) 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 5 0.38
Морено Марселино 3 0.23
Торрес Джонатан 3 0.23
Сальвио Эдуардо 2 0.15
Mateo Sanabria 1 0.08
Каррера Рамиро 1 0.08
Пенья Фелипе 1 0.08
Родригес Агустин 1 0.08
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Гастон Сауро 1 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Joaquin Gho 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
13
Сармьенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
18

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
33%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1
Ланус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1

Результаты матчей

Сармьенто
Ланус

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Ланус
 0:0 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 4 4 14 - 12 16
16.
Бельграно
 12 4 4 4 14 - 16 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 0:0 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 3 3 6 6 - 12 12
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
26.
Барракас Сентраль
 12 1 5 6 5 - 17 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Ланус
 0:0 7 4 2 1 12 - 9 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Сармьенто
 0:0 7 2 3 2 4 - 3 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 0:0 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Ланус
3.70
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3.65
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3.00
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