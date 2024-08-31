Тур: 13.
Ход матча
71'
72'
28
Joaquin
Gho
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Juan Guasone
-
12 Thyago Ayala
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Сармьенто
Ланус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.15
|Joaquin Gho
|2
|0.15
|Emiliano Mendez
|1
|0.08
|Gabriel Gudino
|1
|0.08
|Naya Ezequeil
|1
|0.08
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.08
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|5
|0.38
|Морено Марселино
|3
|0.23
|Торрес Джонатан
|3
|0.23
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.15
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Каррера Рамиро
|1
|0.08
|Пенья Фелипе
|1
|0.08
|Родригес Агустин
|1
|0.08
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
13
Сармьенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ланус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
18
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
33%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1
Ланус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1
Результаты матчей
Сармьенто
Ланус
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|0:0
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|26.
|12
|1
|5
|6
|5 - 17
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5