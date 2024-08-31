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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Унион Санта-Фе
0:0
Перерыв
Депортиво Риестра
0'
45' Желтая карточка
Пас Николас

Ход матча

45'
Пас Николас
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Депортиво Риестра
1.80
Реклама, fon.bet
3.21
6.11
Все Коэффициенты
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
14
Питтон
Бруно
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
1
Ignacio
Arce
22
Cristian
Paz
II
3
Nicolas
Torres
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
28
Rodrigo
Sayavedra
8
Milton
Aaron
Celiz
14
Pablo
Monje
27
Jonatan
Goitia
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
Унион Санта-Фе
3-5-2
Депортиво Риестра
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 3 (1) 0.23
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.23
Хавьер Моралес 2 0.15
Домина Жеронимо 2 0.15
Питтон Мауро 1 0.08
Пардо Франко 1 0.08
Simon Rivero 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 5 0.38
Antony Alonso 3 0.23
Brian Sanchez 2 0.15
Браво Гонзало 1 0.08
Alexander Diaz 1 0.08
Alan Barrionuevo 1 0.08
Nicolas Benegas 1 (1) 0.08
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Nicolas Sansotre 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 9 0
Корвалан Клаудио 2 1
Пардо Франко 3 0
Бальбоа Адриан 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Рамирес Педро 3 0
Nicolas Torres 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Brian Sanchez 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Jonatan Goitia 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
11
Унион Санта-Фе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Депортиво Риестра
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
4
27%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Депортиво Риестра

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 0:0 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 0:0 13 6 1 6 14 - 15 19
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 4 4 14 - 12 16
16.
Бельграно
 12 4 4 4 14 - 16 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 3 3 6 6 - 12 12
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
26.
Барракас Сентраль
 12 1 5 6 5 - 17 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 3 2 5 - 9 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 0:0 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Депортиво Риестра
1.80
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3.21
6.11
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Унион Санта-Фе
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