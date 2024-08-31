Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
45'
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
14
Питтон
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
-
14 Питтон БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.23
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.23
|Хавьер Моралес
|2
|0.15
|Домина Жеронимо
|2
|0.15
|Питтон Мауро
|1
|0.08
|Пардо Франко
|1
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|5
|0.38
|Antony Alonso
|3
|0.23
|Brian Sanchez
|2
|0.15
|Браво Гонзало
|1
|0.08
|Alexander Diaz
|1
|0.08
|Alan Barrionuevo
|1
|0.08
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.08
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|9
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Бальбоа Адриан
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Рамирес Педро
|3
|0
|Nicolas Torres
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Brian Sanchez
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Jonatan Goitia
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Депортиво Риестра
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
11
Унион Санта-Фе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Депортиво Риестра
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
4
27%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Депортиво Риестра
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|0:0
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|16.
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|26.
|12
|1
|5
|6
|5 - 17
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5