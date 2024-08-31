Тур: 13.
0:0
Конец матча
Ход матча
45'
51'
41
Tomas
Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
99
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.06
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
85
90
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.15
|Мендес Армандо
|1
|0.08
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Tomas Perez
|1
|0.08
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.38
|Рейна Брайан
|2
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.15
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.08
|Эстебан Ролон
|1
|0.08
|Баринага Хуан
|1
|0.08
|Mariano Troilo
|1
|0.08
|Geronimo Heredia
|1
|0.08
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Факундо-Томас Киньон
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|6
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Рамирес Игнасио
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Мендес Армандо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|5
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|2
|0
|Рейна Брайан
|2
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
12
Ньюэллс Олд Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Бельграно
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
1
14%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
67%
5
33%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
112
49
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5