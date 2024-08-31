  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
51' Желтая карточка
Tomas Perez
90'+4
1
Ойос
Лукас
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
41
Tomas
Perez
5
Фернандес
Родриго
19
Милевич
Матко
7
Кардосо
Фернандо
99
Рамирес
Игнасио
77
Lucas
Besozzi
25
Эспинола
Хуан
37
Mariano
Troilo
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
26
Ленциони
Факундо
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
51
Ramiro
Hernandes
7
Суарес
Матиас
29
Хара
Франко
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Бельграно
3-5-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
С
0:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
С
0:1
ТМК
3:1
П
2:1
П
2:0
ТМК
0:3
П
3:3
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.15
Мендес Армандо 1 0.08
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.08
Агирре Брайан I 1 0.08
Tomas Perez 1 0.08
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.38
Рейна Брайан 2 0.15
Суарес Матиас 2 0.15
Nicolas Fernandez I 1 0.08
Эстебан Ролон 1 0.08
Баринага Хуан 1 0.08
Mariano Troilo 1 0.08
Geronimo Heredia 1 0.08
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Факундо-Томас Киньон 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 6 1
Фернандес Родриго 5 1
Фернандес Джулиан 3 0
Рамирес Игнасио 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Мендез Начо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Милевич Матко 1 0
Мендес Армандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 5 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Чаварриа Пабло 1 1
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Дельгадо Рафаэль 2 0
Рейна Брайан 2 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
12
Ньюэллс Олд Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Бельграно
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
50%
4
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
1
14%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
67%
5
33%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Бельграно
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 4 4 14 - 12 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Ленциони Факундо уходит с поля. Juan Velazquez выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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