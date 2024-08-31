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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
16' Желтая карточка
Сото Алексис
1:0
23' Гол в свои ворота
Gonzalo Goni
43' Красная карточка
Гонсалес Максимилиано
52' Желтая карточка
Jhonatan Candia
80' Желтая карточка
Nicolas Palavecino
90'+6
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
21
Минго
Сантьяго
Рамос
28
Victor
Emanuel
Aguilera
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
24
Гонсалес
Максимилиано
33
Nicolas
Palavecino
17
Gabriel
Alanis
27
Luciano
Herrera
9
Juan
Bautista
Miritello
30
Marcelo
Mino
58
Diego
Pavia
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
10
Тапия
Иван
27
Marcos
Iacobellis
20
Jhonatan
Candia
43
Maximiliano
Zalazar
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Барракас Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.23
Gabriel Alanis 2 0.15
Nicolas Fernandez I 1 0.08
Matias Sosa 1 0.08
Минго Сантьяго Рамос 1 0.08
Осорио Абель 1 0.08
Luciano Herrera 0 0
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.08
Jhonatan Candia 1 0.08
Marcos Iacobellis 1 0.08
Rodrigo Insua 1 0.08
Maximiliano Zalazar 1 0.08
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 5 1
Lucas Ferreira 4 1
Luciano Herrera 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Молинас Аарон 3 0
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 3 0
Alex Juarez 1 1
Marcos Iacobellis 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Manuel Duarte 1 0
Federico Aguirre 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

2
2
Дефенса и Хустисия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
20%
5
42%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
27%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
15%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
1
12
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 7 3 2 22 - 8 24
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
5.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 4 4 14 - 12 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
8.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (2)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Гонсалес Максимилиано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 23'
    Г О О О О Л - Гонсало Гони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    • 16'
      Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:0 Барракас Сентраль онлайн

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