Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСото Алексис
1:0
23' Гол в свои воротаGonzalo Goni
43' Красная карточкаГонсалес Максимилиано
52' Желтая карточкаJhonatan Candia
80' Желтая карточкаNicolas Palavecino
90'+6
Ход матча
16'
23'
1:0
52'
30
Marcelo
Mino
58
Diego
Pavia
14
Gonzalo
Goni
10
Тапия
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
-
58 Diego PaviaЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Beron
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.23
|Gabriel Alanis
|2
|0.15
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.08
|Matias Sosa
|1
|0.08
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.08
|Осорио Абель
|1
|0.08
|Luciano Herrera
|0
|0
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.08
|Jhonatan Candia
|1
|0.08
|Marcos Iacobellis
|1
|0.08
|Rodrigo Insua
|1
|0.08
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.08
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|5
|1
|Lucas Ferreira
|4
|1
|Luciano Herrera
|4
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Молинас Аарон
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
2
2
Дефенса и Хустисия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Барракас Сентраль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
20%
5
42%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
27%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
15%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|5 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5