Тур: 13.
4:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолРомеро Брайан
23' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
2:0
30' ГолГомес Элиас
31' Желтая карточкаMauricio Asenjo
58' Желтая карточкаФранко Ромеро
67' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
3:0
69' ГолПиццини Франсиско
3:0
76' Не забитый пенальтиМайкл Сантос
4:0
77' ГолМайкл Сантос
90'+1
Ход матча
19'
1:0
30'
2:0
31'
58'
69'
76'
3:0
77'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.54
|Ромеро Брайан
|6 (1)
|0.46
|Thiago Fernandez
|4
|0.31
|Пиццини Франсиско
|4
|0.31
|Майкл Сантос
|3
|0.23
|Гомес Элиас
|1
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.08
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.08
|Lautaro Rios
|1
|0.08
|Рамос Гонсало
|1
|0.08
|Ромеро Гастон
|1
|0.08
|Ivan Villalba
|1
|0.08
|Fernando Romero III
|1
|0.08
|Matias Reali
|1
|0.08
|Francisco Petrasso
|1
|0.08
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|5
|0
|Бузат Агустин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Roberto Garcia
|3
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Франко Ромеро
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Мило Федерико
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Ivan Villalba
|1
|0
|Luis Sequeira
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
3
Велес Сарсфилд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
8%
2
40%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
1
4%
2
25%
1-15
7
27%
1
13%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
4
15%
3
38%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
5
63%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
76
112
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 11
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|26.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5