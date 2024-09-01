  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Велес Сарсфилд
4:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
1:0
19' Гол
Ромеро Брайан
23' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
2:0
30' Гол
Гомес Элиас
31' Желтая карточка
Mauricio Asenjo
58' Желтая карточка
Франко Ромеро
67' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
3:0
69' Гол
Пиццини Франсиско
3:0
76' Не забитый пенальти
Майкл Сантос
4:0
77' Гол
Майкл Сантос
90'+1
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
1
Центурион
Эзекиль
29
Luciano
Andres
Abecasis
2
Bruno
Felix
Bianchi
5
Бургос
Эстебан
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
7
Victorio
Gabriel
Ramis
31
Mauricio
Asenjo
22
Вилья
Себастьян
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
4-3-3

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 7 (2) 0.54
Ромеро Брайан 6 (1) 0.46
Thiago Fernandez 4 0.31
Пиццини Франсиско 4 0.31
Майкл Сантос 3 0.23
Гомес Элиас 1 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.08
Ордоньес Кристиан 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.08
Lautaro Rios 1 0.08
Рамос Гонсало 1 0.08
Ромеро Гастон 1 0.08
Ivan Villalba 1 0.08
Fernando Romero III 1 0.08
Matias Reali 1 0.08
Francisco Petrasso 1 0.08
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 5 0
Бузат Агустин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Roberto Garcia 3 0
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Leonel Roldan 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Франко Ромеро 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Luciano Andres Abecasis 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Мило Федерико 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Ivan Villalba 1 0
Luis Sequeira 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Велес Сарсфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
3
Велес Сарсфилд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Индепендьенте Ривадавия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
8%
2
40%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
5
71%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
1
4%
2
25%
1-15
7
27%
1
13%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
4
15%
3
38%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
5
63%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
1
12
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
5.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
6.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Бока Хуниорс
 2:0 13 5 6 2 18 - 11 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 0:2 13 5 3 5 14 - 13 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Бока Хуниорс
 2:0 6 4 2 0 10 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
8.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
9.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
10.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
11.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 0:2 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
9.
Росарио Сентраль
 0:2 7 2 1 4 6 - 8 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Бока Хуниорс
 2:0 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Victorio Gabriel Ramis уходит с поля. Фабрицио Сартори выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 4:0 Индепендьенте Ривадавия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный