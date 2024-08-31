  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 85'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
20' Желтая карточка
Портильо Маркос
42' Желтая карточка
Tiago Palacios
1:0
44' Гол
Ботта Рубен
80' Желтая карточка
Luciano Gimenez
22
Эррера
Гидо
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
29
Бенавидес
Гастон
Америко
15
Риверос
Блас
8
Галарса
Матиас
20
Мойяно
Франко
26
Портильо
Маркос
10
Ботта
Рубен
32
Бартиччотто
Бруно
9
Джиротти
Федерико
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
26
Лолло
Лусиано
15
Арзамендия
Сантьяго
32
Tiago
Palacios
22
Перес
Энцо
8
Невес
Габриэль
10
Пьятти
Пабло
9
Каррильо
Гидо
18
Edwin
Cetre
Тальерес Кордоба
4-3-1-2
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.71
0.29

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
315

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.46
Портильо Маркос 2 0.15
Соса Рамон 2 0.15
Мартинес Алекс 2 0.15
Ботта Рубен 1 0.08
Бенавидес Гастон Америко 1 0.08
Альбаррасин Густаво 1 0.08
Джиротти Федерико 1 0.08
Juan Rodriguez2 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Наварро Мигель 0 0
Портилья Хуан 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.31
Пьятти Пабло 2 0.15
Edwin Cetre 2 (1) 0.15
Javier Correa 1 0.08
Eros Mancuso 1 0.08
Аскасибар Сантьяго 1 0.08
Mauro Menzdez 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Соса Хосе 1 (1) 0.08
Luciano Gimenez 0 0
Tiago Palacios 0 0
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 3 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Ботта Рубен 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Таррагона Кристиан 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 3 1
Gaston Benedetti 4 0
Tiago Palacios 3 0
Перес Энцо 2 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Facundo Rodriguez2 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
8
Тальерес Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
4
22%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 4:0 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 13 6 5 2 18 - 14 23
5.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
6.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
9.
Росарио Сентраль
 12 5 3 4 14 - 11 18
10.
Бока Хуниорс
 12 4 6 2 16 - 11 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Ривадавия
 0:4 13 4 3 6 8 - 13 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 4:0 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Тальерес Кордоба
 1:0 6 4 2 0 9 - 4 14
7.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
8.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
13.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 0:4 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 4:0 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0:4 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Весь список
  • 46'
    Пьятти Пабло уходит с поля. Luciano Gimenez выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Тальерес Кордоба
    Ничья
    Эстудиантес Ла-Плата
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    6.10
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