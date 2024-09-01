Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПортильо Маркос
42' Желтая карточкаTiago Palacios
1:0
44' ГолБотта Рубен
80' Желтая карточкаLuciano Gimenez
85' Желтая карточкаGaston Benedetti
90'+6
Ход матча
20'
42'
44'
1:0
80'
85'
22
Эррера
Гидо
15
Риверос
Блас
10
Ботта
Рубен
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Mariano Levisman
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Edwin CetreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.71
0.29
Тотал матчей
0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
315
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.46
|Портильо Маркос
|2
|0.15
|Соса Рамон
|2
|0.15
|Мартинес Алекс
|2
|0.15
|Ботта Рубен
|1
|0.08
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.08
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.08
|Джиротти Федерико
|1
|0.08
|Juan Rodriguez2
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.31
|Пьятти Пабло
|2
|0.15
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.15
|Javier Correa
|1
|0.08
|Eros Mancuso
|1
|0.08
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.08
|Mauro Menzdez
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.08
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Tiago Palacios
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|1
|Tiago Palacios
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Facundo Rodriguez2
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
8
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
4
50%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
21%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
4
29%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
58
310
211
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 11
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|26.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5