  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Банфилд
1:1
Второй тайм: 77'
Институто Кордоба
0'
8' Желтая карточка
Miguel Brizuela
14' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
25' Желтая карточка
Ramiro Di Luciano
30' Желтая карточка
Russo Cordero
41' Желтая карточка
Де Ритис Матиас
0:1
45' Гол
Damian Puebla
1:1
70' Гол
Гарате Леандро
73' Желтая карточка

Ход матча

8'
 
Miguel Brizuela
14'
 
Lucas Rodriguez I
25'
Ramiro Di Luciano
 
30'
 
Russo Cordero
41'
Де Ритис Матиас
 
45'
0:1
Damian Puebla
50'
Juan Alvarez2
Ignacio Rodriguez
 
60'
Bruno Christian Sepulveda
Juan Bisanz
 
61'
Гальван Бриан
Martin Ezequiel Canete
 
61'
Ezequiel Bonifacio
Ramiro Di Luciano
 
70'
Гарате Леандро
(Диас Дамиан)
1:1
73'
 
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Банфилд
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
4
Alejandro
Maciel
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
32
Родригес
Йонатан
24
Martin
Ezequiel
Canete
11
Ignacio
Rodriguez
20
Диас
Дамиан
17
Juan
Bisanz
30
Гарате
Леандро
28
Роффо
Мануэль
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
4
Giuliano
Cerato
18
Lucas
Rodriguez
I
7
Gregorio
Rodríguez
8
Jonas
Acevedo
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
29
Russo
Cordero
Банфилд
4-2-3-1
Институто Кордоба
5-4-1

История личных встреч

Банфилд
Институто Кордоба

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
0:1
ЛП
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:2
ПБ
0:0
ПБ
1:2

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.43
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

210
78

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.31
Bruno Christian Sepulveda 3 0.23
Гарате Леандро 1 0.08
Jesus Soraire 1 0.08
Alejandro Maciel 1 0.08
Juan Alvarez2 0 0
Диас Дамиан 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.38
Russo Cordero 4 0.31
Facundo Suarez 2 0.15
Gregorio Rodríguez 2 0.15
Gaston Lodico 1 0.08
Damian Puebla 1 0.08
Fernando Alarcon 1 0.08
Juan Franco 1 0.08
Gonzalo Requena 1 0.08
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 6 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Де Ритис Матиас 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 4 1
Nicolas Dubersarsky 4 0
Russo Cordero 1 1
Fernando Alarcon 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Jonathan Bay 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Juan Franco 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
12
Банфилд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
50%
4
33%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
75%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
5
28%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
4
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2
Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3

Результаты матчей

Банфилд
Институто Кордоба

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
4.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
5.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Институто Кордоба
 1:1 13 6 4 3 18 - 10 22
7.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
11.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
12.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 1:1 13 2 6 5 10 - 16 12
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Институто Кордоба
 1:1 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
11.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Банфилд
 1:1 6 1 5 0 8 - 6 8
23.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Институто Кордоба
 1:1 7 2 2 3 6 - 6 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 1:1 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Дамиан Пуэбла бьет в цель!
  • 41'
    Mathias De Ritis получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    ГОООООЛ Банфилд забивает
  • 30'
    Руссо Кордеро получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Рамиро Ди Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
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    • 8'
      Мигель Брисуэла получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Банфилд
    Ничья
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