Тур: 13.
1:1
Второй тайм: 77'
0'
8' Желтая карточкаMiguel Brizuela
14' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
25' Желтая карточкаRamiro Di Luciano
30' Желтая карточкаRusso Cordero
41' Желтая карточкаДе Ритис Матиас
0:1
45' ГолDamian Puebla
1:1
70' ГолГарате Леандро
Ход матча
30'
41'
45'
0:1
70'
1:1
73'
20
Диас
Дамиан
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диас ДамианПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
55 Hugo Rojas
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Банфилд
Институто Кордоба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
210
78
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.31
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.23
|Гарате Леандро
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Alejandro Maciel
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Диас Дамиан
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.38
|Russo Cordero
|4
|0.31
|Facundo Suarez
|2
|0.15
|Gregorio Rodríguez
|2
|0.15
|Gaston Lodico
|1
|0.08
|Damian Puebla
|1
|0.08
|Fernando Alarcon
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Gonzalo Requena
|1
|0.08
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Де Ритис Матиас
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|4
|1
|Nicolas Dubersarsky
|4
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
12
Банфилд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
50%
4
33%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
75%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
5
28%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
4
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2
Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Результаты матчей
Банфилд
Институто Кордоба
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
210
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 10
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 10
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|8 - 6
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|24.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7