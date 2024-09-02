Тур: 13.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаMiguel Brizuela
14' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
25' Желтая карточкаRamiro Di Luciano
30' Желтая карточкаRusso Cordero
41' Желтая карточкаДе Ритис Матиас
0:1
45' ГолDamian Puebla
69' Желтая карточкаBruno Christian Sepulveda
1:1
70' ГолГарате Леандро
83' Желтая карточкаGaston Lodico
89' Желтая карточкаDamian Puebla
1:2
90' ГолDamian Puebla
90'+8
Ход матча
30'
41'
45'
70'
1:1
83'
89'
90'
1:2
20
Диас
Дамиан
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диас ДамианПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
55 Hugo Rojas
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Банфилд
Институто Кордоба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
210
78
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.31
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.23
|Гарате Леандро
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Alejandro Maciel
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Диас Дамиан
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.38
|Russo Cordero
|4
|0.31
|Facundo Suarez
|2
|0.15
|Damian Puebla
|2
|0.15
|Gregorio Rodríguez
|2
|0.15
|Gaston Lodico
|1
|0.08
|Fernando Alarcon
|1
|0.08
|Juan Franco
|1
|0.08
|Gonzalo Requena
|1
|0.08
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Де Ритис Матиас
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|4
|1
|Nicolas Dubersarsky
|4
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
12
Банфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
50%
4
33%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
75%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
5
25%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
3
30%
5
25%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
4
44%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2
Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3
Результаты матчей
Банфилд
Институто Кордоба
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
76
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7