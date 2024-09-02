  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Второй тайм: 90+'
Архентинос Хуниорс
0'
32' Желтая карточка
Прието Себастьян
37' Желтая карточка
Francis Mac Allister
50' Желтая карточка
Martin Fernandez
1:0
86' Пенальти
Де Бласис Пабло
86' Желтая карточка
Родригес Алан
86' Желтая карточка
Гальван Джонатан
89' Желтая карточка
Хосе Херрейра
90' Желтая карточка
Альварес Франсиско
90' Красная карточка
Гальван Джонатан
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
6
Martin
Fernandez
36
Nicolas
Garayalde
25
Бриаско-Балекян
Норберто
30
Rodrigo
Castillo
9
Абальдо
Матиас
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
26
Хосе
Херрейра
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Архентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
3:2
ЛП
2:4
ЛП
0:0
КПЛ
2:2
ЛП
3:0
К
2:3
С
1:0
КДЛС
1:2
КДЛС
0:0
С
1:0
С
1:3
П
4:2
КА
0:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:1
ПА
2:4
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Среднее время на гол

65
100

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.62

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.31
Абальдо Матиас 3 0.23
Кастро Лукас 2 0.15
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.15
Коласо Николас 1 0.08
Салазар Давид 1 0.08
Пинтадо Хуан 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.15
Ромеро Максимильяно 1 0.08
Гальван Джонатан 1 0.08
Ороз Николас 1 0.08
Альварес Франсиско 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Гонду Лусиано 1 0.08
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 4 0
Martin Fernandez 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 3 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
9
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Архентинос Хуниорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Институто Кордоба
 13 7 3 3 19 - 10 24
4.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
5.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 13 6 2 5 15 - 13 20
10.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
11.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
12.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
13.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 0:1 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Архентинос Хуниорс
 0:1 7 4 2 1 8 - 5 14
11.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
16.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Институто Кордоба
 7 3 1 3 7 - 6 10
4.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 0:1 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Фрэнсис Макаллистер получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Прието Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Химнасия Ла-Плата
    Ничья
    Архентинос Хуниорс
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