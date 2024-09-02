Тур: 13.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
32' Желтая карточкаПрието Себастьян
37' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
50' Желтая карточкаMartin Fernandez
1:0
86' ПенальтиДе Бласис Пабло
86' Желтая карточкаРодригес Алан
86' Желтая карточкаГальван Джонатан
89' Желтая карточкаХосе Херрейра
90' Желтая карточкаАльварес Франсиско
90' Красная карточкаГальван Джонатан
Ход матча
32'
50'
86'
1:0
86'
86'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
22
Лескано
Алан
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.38
0.9
Среднее время на гол
65
100
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.62
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.31
|Абальдо Матиас
|3
|0.23
|Кастро Лукас
|2
|0.15
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.15
|Коласо Николас
|1
|0.08
|Салазар Давид
|1
|0.08
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.15
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.08
|Гальван Джонатан
|1
|0.08
|Ороз Николас
|1
|0.08
|Альварес Франсиско
|1
|0.08
|Родригес Алан
|1
|0.08
|Гонду Лусиано
|1
|0.08
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Martin Fernandez
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|3
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Kevin Coronel
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
9
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Архентинос Хуниорс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
39
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 10
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|15 - 13
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|8 - 16
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|15.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|16.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|0:1
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7