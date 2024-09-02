  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
32' Желтая карточка
Прието Себастьян
37' Желтая карточка
Francis Mac Allister
49' Желтая карточка
Martin Fernandez
1:0
86' Пенальти
Де Бласис Пабло
86' Желтая карточка
Родригес Алан
89' Желтая карточка
Гальван Джонатан
89' Желтая карточка
Хосе Херрейра
90' Желтая карточка
Альварес Франсиско
90' Красная карточка
Гальван Джонатан
90'+10
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
6
Martin
Fernandez
36
Nicolas
Garayalde
25
Бриаско-Балекян
Норберто
30
Rodrigo
Castillo
9
Абальдо
Матиас
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
29
E.
Viveros
10
Верон
Гастон
26
Хосе
Херрейра
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Архентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
3:2
ЛП
2:4
ЛП
0:0
КПЛ
2:2
ЛП
3:0
К
2:3
С
1:0
КДЛС
1:2
КДЛС
0:0
С
1:0
С
1:3
П
4:2
КА
0:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:1
ПА
2:4
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Среднее время на гол

65
100

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.62

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.31
Абальдо Матиас 3 0.23
Кастро Лукас 2 0.15
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.15
Коласо Николас 1 0.08
Салазар Давид 1 0.08
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.08
Пинтадо Хуан 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.15
Ромеро Максимильяно 1 0.08
Гальван Джонатан 1 0.08
Ороз Николас 1 0.08
Альварес Франсиско 1 0.08
Родригес Алан 1 0.08
Гонду Лусиано 1 0.08
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 4 0
Martin Fernandez 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Годой Эрик 2 1
Альварес Франсиско 2 1
Хосе Херрейра 3 0
Вега Роман 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Kevin Coronel 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
9
Химнасия Ла-Плата
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Архентинос Хуниорс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
6 раз 100%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
9
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Институто Кордоба
 13 7 3 3 19 - 10 24
4.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
5.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
10.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
11.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
12.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
13.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Институто Кордоба
 7 3 1 3 7 - 6 10
4.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Фрэнсис Макаллистер получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Прието Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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