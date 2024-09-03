Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
25' Красная карточкаLucas Abascia
1:0
30' ГолАбрего Гонсало
50' Желтая карточкаGaston Moreyra
1:1
72' ГолФлорентин Хосе
75' Желтая карточкаАбрего Гонсало
90' Желтая карточкаJuan Andres Meli
90'+5
Ход матча
25'
30'
1:0
50'
72'
1:1
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
162
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.25
|Salomon Rodriguez
|3 (1)
|0.25
|Daniel Barrea
|2
|0.17
|Facundo Altamira
|2
|0.17
|Абрего Гонсало
|2
|0.17
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.17
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.23
|Годой Матиас
|1
|0.08
|Rodrigo Atencio
|1
|0.08
|Lucas Varaldo
|1 (1)
|0.08
|Rafael Barrios
|1
|0.08
|Васкес Кевин
|1
|0.08
|Флорентин Хосе
|1
|0.08
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.08
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Перейра Элиас
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|2
|2
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
4
2
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
13
11
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
15%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2
Результаты матчей
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
310
111
111
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7