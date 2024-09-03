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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
24' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
25' Красная карточка
Lucas Abascia
1:0
30' Гол
Абрего Гонсало
50' Желтая карточка
Gaston Moreyra
1:1
72' Гол
Флорентин Хосе
75' Желтая карточка
Абрего Гонсало
90' Желтая карточка
Juan Andres Meli
90'+5
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
26
Mateo
Mendoza
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
32
Абрего
Гонсало
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
36
Daniel
Barrea
19
Salomon
Rodriguez
41
Facundo
Altamira
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
26
Juan
Andres
Meli
8
Rodrigo
Atencio
32
Васкес
Кевин
25
Флорентин
Хосе
10
Кабрера
Элиас
11
Годой
Матиас
9
Lucas
Varaldo
Годой Крус
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
3:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
162

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.25
Salomon Rodriguez 3 (1) 0.25
Daniel Barrea 2 0.17
Facundo Altamira 2 0.17
Абрего Гонсало 2 0.17
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.17
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.23
Годой Матиас 1 0.08
Rodrigo Atencio 1 0.08
Lucas Varaldo 1 (1) 0.08
Rafael Barrios 1 0.08
Васкес Кевин 1 0.08
Флорентин Хосе 1 0.08
Luis Miguel Angulo 1 0.08
Mateo Sanabria 1 0.08
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 4 0
Lucas Arce 4 0
Pier Barrios 2 1
Nicolas Fernandez3 3 0
Перейра Элиас 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Bruno Sosa 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Vicente Poggi 1 0
Facundo Altamira 1 0
Daniel Barrea 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 2 2
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

4
2
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
20%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

13
11
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
15%
1
9%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
18%
4
17%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2

Результаты матчей

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Институто Кордоба
 13 7 3 3 19 - 10 24
4.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
5.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
6.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 18 - 10 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 2 5 15 - 13 20
10.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
11.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
12.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
13.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Годой Крус
 12 4 5 3 14 - 12 17
15.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 13 4 2 7 8 - 16 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 13 2 5 6 10 - 17 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 4 1 2 10 - 5 13
15.
Годой Крус
 6 3 2 1 10 - 6 11
16.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 6 1 4 1 8 - 7 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Институто Кордоба
 7 3 1 3 7 - 6 10
4.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Расинг Авельянеда
 7 2 2 3 9 - 8 8
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 3 4 5 - 11 3
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 6 0 0 6 0 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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