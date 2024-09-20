Тур: 4. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
0:3
Второй тайм: 77'
0'
0:1
33' ПенальтиРоналду Криштиану
49' Желтая карточкаФофана Секо
0:2
56' ГолАль-Наджи Салем
0:3
71' ГолТалиска Андерсон
Ход матча
33'
49'
56'
0:2
71'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
75
Фофана
Секо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Фофана СекоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Majed Dawran
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|2
|0.5
|Кошта Жоау
|1
|0.25
|Радиф Абдулла
|1
|0.25
|Токо-Экамби Карл
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|0.75
|Талиска Андерсон
|2
|0.5
|Брозович Марсело
|1
|0.25
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.25
|Мане Садио
|0
|0
Карточки
Аль-Иттифак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Секо
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Иттифак
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аль-Иттифак
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:1 Неом СК - Аль-Иттифак 3:3
Реал Овьедо - Аль-Иттифак 3:2 ФК Картахена САД - Аль-Иттифак 2:0 Тоттенхэм (до 23 лет) - Аль-Иттифак 2:2 Интерсити - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Иттифак - Абха 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1
Результаты матчей
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|0:3
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|0:3
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Аль-Хулуд
|Кольядо Алекс
|3
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|3
|Аль-Ахли Джидда
|Аль-Джухани Зияд
|3
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|3
|Аль-Ахдуд
|Лоу Дэмион
|1 1
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Киньонес Хулиан
|1 1
|Аль-Таавун Бурайда
|Аль-Салули Оун
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Иттифак 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттифак
13.7% (16)
Ничья
15.4% (18)
Аль-Наср Эр-Рияд
70.9% (83)
Тотал 2.5
Больше
80.91% (89)
Меньше
19.09% (21)
Обе команды забьют
Да
92.73% (102)
Нет
7.27% (8)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
51.3% (60)
2:1 Аль-Иттифак
11.1% (13)
1:1 Ничья
11.1% (13)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.5% (10)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
2.6% (3)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.6% (3)
2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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