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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Аль-Иттифак
0:3
Второй тайм: 77'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
33' Пенальти
Роналду Криштиану
49' Желтая карточка
Фофана Секо
0:2
56' Гол
Аль-Наджи Салем
0:3
71' Гол
Талиска Андерсон

Ход матча

26'
Аль-Себяни Мешаль
Хатиб Абдулла
 
33'
0:1
Роналду Криштиану
49'
Фофана Секо
 
56'
0:2
Аль-Наджи Салем
(Мане Садио)
57'
 
Гариб Абдуррахман
Габриэл Анжело
58'
 
Аль-Бушайль Наваф
Аль-Наджи Салем
60'
Кошта Жоау
Витиньо Виктор
 
60'
Медран Альваро
Хади Радиф Абдулла
 
71'
0:3
Талиска Андерсон
(Мане Садио)
Прогнозы 117
Аль-Иттифак 13.7% (16)
X 15.4% (18)
Аль-Наср Эр-Рияд 70.9% (83)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Родак
Марек
61
Аль-Отаиби
Ради
70
Хатиб
Абдулла
3
Маду
Абдулла
33
Аль-Олайан
Мадаллах
14
Витиньо
Виктор
8
Вейналдум
Джорджиньо
75
Фофана
Секо
21
Хади
Радиф
Абдулла
9
Дембеле
Мусса
II
7
Токо-Экамби
Карл
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
27
Лапорт
Эмерик
83
Аль-Наджи
Салем
17
Аль-Хайбари
Абдулла
25
Отавио
Эдмилсон
20
Габриэл
Анжело
94
Талиска
Андерсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 2 0.5
Кошта Жоау 1 0.25
Радиф Абдулла 1 0.25
Токо-Экамби Карл 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 (1) 0.75
Талиска Андерсон 2 0.5
Брозович Марсело 1 0.25
Аль-Наджи Салем 1 0.25
Мане Садио 0 0

Карточки

Аль-Иттифак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Секо 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттифак
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аль-Иттифак
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:1 Неом СК - Аль-Иттифак 3:3
Реал Овьедо - Аль-Иттифак 3:2 ФК Картахена САД - Аль-Иттифак 2:0 Тоттенхэм (до 23 лет) - Аль-Иттифак 2:2 Интерсити - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Иттифак - Абха 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1

Результаты матчей

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Аль-Иттифак
 0:3 4 3 0 1 4 - 4 9
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Аль-Ахли Джидда
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 2 0 1 2 - 1 6
9.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 1 1 6 - 2 4
10.
Аль-Рияд
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Аль-Халидж
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Аль-Хулуд
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Аль-Вахда Мекка
 4 1 1 2 6 - 12 4
15.
Дамак
 4 1 0 3 7 - 9 3
16.
Аль-Фатех
 4 1 0 3 2 - 6 3
17.
Аль-Ахдуд
 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Аль-Фейха
 4 0 1 3 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Дамак
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аль-Фатех
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Аль-Иттифак
 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Аль-Хулуд
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Аль-Ахдуд
 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Аль-Иттифак
 0:3 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Аль-Раед Бурайда
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Хулуд
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Аль-Халидж
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Аль-Ахли Джидда
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Аль-Фейха
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 0 1 1 - 7 0
16.
Дамак
 2 0 0 2 4 - 7 0
17.
Аль-Ахдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Аль-Фатех
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 4
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Аль-Хулуд Кольядо Алекс 3
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Аль-Джухани Зияд 3
Дамак Аль-Анази Дхари 3
Аль-Ахдуд Лоу Дэмион 1 1
Аль-Кадисия Эль-Хубар Киньонес Хулиан 1 1
Аль-Таавун Бурайда Аль-Салули Оун 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    По флангу убегал на скорости Кошта и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 74'
    Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, есть время передохнуть и послушать указания тренера.
  • Замена
    73'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Токо-Экамби и Аль-Олайана на поле появились Хинди и Юсеф.
  • 72'
    С левого фланга низом отдавал пас Отавио в центр на Гариба, но выстрел последнего проблем голкиперу не принес.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Андерсон Талиска! Ушел от соперника на фланге Мане и от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где без сопротивления пробил Талиска точно в нижний угол, без шансов для Родака.
  • 69'
    Снова пробивал Талиска из пределов штрафной после скидки от Роналду, но мяч полетел в сетку с внешней стороны ворот.
  • 68'
    Ушел от соперника по флангу Отавио и отдал поперек на Роналду, но тот пробил в касание точно в защитника.
  • Опасный момент
    66'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Талиска после диагонального паса от Лапорта, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 65'
    В центре поля Вейналдум оказался на газоне в борьбе против Гариба. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 64'
    Сместился Роналду с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 63'
    Снова Отавио забросил в штрафную на Роналду, но тому пробить по воротам защитник в подкате не позволил.
  • 62'
    Оторвался от опеки соперника Отавио и прострелил вдоль ворот, но Аль-Себяни первым оказался на мяче.
  • Замена
    61'
    Замена теперь уже в составе "Аль-Иттифака" произошла. Вместо Радифа и Витиньо свое игровое время получили Кошта и Медрана.
  • 60'
    Тонко отдавал пас в штрафную соперника Аль-Бушайль на ход Роналду, но тому пробить защитники не дали на этот раз.
  • 59'
    С дальней дистанции Вейналдум пробил после паса от Радифа, но мяч полетел выше перекладины.
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    • Замена
      58'
      Замена двойная в составе гостей произошла. Вместо Аль-Наджи и Габриэла на поле появились Аль-Бушайль и Гариб.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Салем Аль-Наджи! Удалось удвоить преимущество игрокам "Аль-Насра". Подхватил снаряд в чужой штрафной Аль-Наджи и с разворота пробил точно в нижний угол, без шансов для вратаря.
    • 55'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Отавио, но здесь Габриэлу пробить по воротам не позволили защитники.
    • 54'
      С дальней дистанции Габриэл пробивал по воротам после паса от Талиски, но точности ему не хватило.
    • 53'
      Мане на скорости накрутил соперника и выдал пас поперек на Талиску, но тому пробить по воротам не дали защитники.
    • 52'
      Убегал в контратаку на скорости Мане после заброса от Симакана, но оторваться от опеки защитника не удалось.
    • 51'
      С угла поля навесил Вейналдум на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить головой.
    • 50'
      Забросил в штрафную соперника Витиньо на ход Дембеле, но тому пробить не позволили защитники.
    • Желтая карточка
      49'
      В центре поля Отавио заехал по ногам сопернику в грубом подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 48'
      Пробивал по воротам Отавио после паса от Талиски, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 47'
      Отдавал пас в штрафную соперника Вейналдум на ход Дембеле, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      Зацепился за мяч Дембеле после паса от Вейналдума и сбросил на Токо-Экамби, но тот не смог пробить по воротам.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавил судья к времени нашего поединка.
    • 44'
      Ушел от соперника по флангу Габриэл и отдал пас в центр на Талиску, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 43'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Токо-Экамби и с ходу пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 42'
      По флангу Радиф на скорости прорывался, но его на газон уложил Аль-Наджи в силовой борьбе руками. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 41'
      Прорывался в контратаку по флангу Талиска и покатил в центр штрафной на Роналду, но тому пробить защитники не позволили.
    • 40'
      Со штрафного навесил Вейналдум на ближнюю штангу, куда забегал Фофана но его опередил Симакан и вынес сферу в аут.
    • 39'
      Зацепился за мяч на фланге Фофана, но его тут же на газон уложил Аль-Ганам. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 38'
      В центре поля грамотно подставился Мане и заработал для своей команды важный штрафной удар.
    • 37'
      Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Мане на ход Талиске, но на выходе первым на мяче Родак оказался.
    • 36'
      С угла вратарской пробивал головой Токо-Экамби после заброса от Фофана, но мяч полетел крайне неточно.
    • 35'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Вейналдум на ход Дембеле, но тот в борьбе против Лапорта не смог пробить.
    • Пенальти
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Криштиану Роналду! Удалось снова отличиться Роналду, уверенно развел он мяч и голкипера по разным углам. Счет в матче открыт!
    • Пенальти!
      32'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Аль-Ганам, но тут же упал в борьбе с защитником. Судья тут же назначил пенальти!
    • 31'
      Ушел от соперника по флангу Мане и отдал вперед на Роналду, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 30'
      Пробивал по воротам теперь уже Отавио с линии штрафной после паса от Талиски, но мяч полетел слабо и точно в руки Родаку.
    • 29'
      На фланге получил по ногам Мане в борьбе против Аль-Олайана. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 28'
      С угла поля навесил Мане на линию вратарской, но на выходе Родак спокойно кулаком вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      27'
      После поперечного паса от Талиски пробил из пределов штрафной Роналду, но мяч от спины защитника на угловой отправился.
    • Замена
      26'
      Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Хатиба свое игровое время получил Аль-Себяни.
    • 25'
      Затянулась пауза в нашей игре. Долгое время медики не могут поставить на ноги футболиста. Похоже, не сможет он игру продолжать.
    • 24'
      В столкновении с соперником получил повреждение Хатиб. Потребуется футболисту помощь медиков.
    • 23'
      Забросил Симакан на правый фланг, куда забегал Талиска, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
    • 21'
      Протащил мяч к штрафной соперника по флангу Аль-Олайан и пробил с угла штрафной площади, но точности ему не хватило.
    • 20'
      Отавио грамотно подставился а чужой половине поля и заработал для своей команды штрафной удар.
    • 19'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 18'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Аль-Ганам и навесил в центр штрафной но мяч вынес головой подальше Маду.
    • 17'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Витиньо на ход Дембеле, но того опередил Лапорт и вынес мяч головой на фланг.
    • 16'
      Убегал в контратаку на скорости Радиф и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 15'
      Зацепился за мяч Витиньо на чужой половине поля и сбросил головой на Дембеле, но пробить по воротам не позволил ему защитник.
    • 14'
      Отдавал пас по флангу Аль-Отаиби на ход Радифу, но тот в силовой борьбе с соперником выпустил сферу в аут.
    • 13'
      Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Габриэл на ход Мане, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе защитник.
    • 12'
      Исполнял Симакан диагональ с фланга в штрафную на Талиску, но тот проиграл борьбу за мяч Аль-Олайану.
    • 11'
      С левого фланга низом покатил Токо-Экамби в штрафную на ход Дембеле, но перехватил мяч в последний момент Лапорт.
    • 10'
      Убегал в контратаку по правой бровке Радиф после паса от Вейналдума, но оторваться от защитника не удалось ему.
    • 9'
      Талиска вырезал в штрафную на ход Роналду, но тому пробить по воротам в подкате не дал Маду.
    • 8'
      С фланга покатил в центр Габриэл на Мане, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности ему не хватило.
    • 7'
      С фланга покатил Отавио в центр под удар Талиске, но выстрел последнего пришелся точно в корпус защитнику.
    • 6'
      Со штрафного навес исполнял Мане на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров головой так и не добрался до мяча.
    • 5'
      На фланге получил по ногам Роналду в борьбе против Хатиба. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Насра".
    • 4'
      С дальней дистанции пробивал Роналду после паса от Мане, но в падении смог отбить сферу в сторону Родак.
    • 3'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
    • 2'
      Активнее начали встречу гости, провели уже первую атаку, но на подачу с фланга от Габриэла никто не откликнулся.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке Суперлиги Саудовской Аравии нас ждет противостояние "Аль-Иттифак" и "Аль-Насра". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Аль-Иттифак 13.7% (16)
    X 15.4% (18)
    Аль-Наср Эр-Рияд 70.9% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттифак
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    4.00
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    7.30
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    1.79
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Иттифак 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттифак
    13.7% (16)
    Ничья
    15.4% (18)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    70.9% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.91% (89)
    Меньше
    19.09% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    92.73% (102)
    Нет
    7.27% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    51.3% (60)
    2:1 Аль-Иттифак
    11.1% (13)
    1:1 Ничья
    11.1% (13)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.6% (3)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.6% (3)
    2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (2)
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