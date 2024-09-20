Ушел от соперника по флангу Отавио и отдал поперек на Роналду, но тот пробил в касание точно в защитника.

Снова пробивал Талиска из пределов штрафной после скидки от Роналду, но мяч полетел в сетку с внешней стороны ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! Андерсон Талиска! Ушел от соперника на фланге Мане и от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где без сопротивления пробил Талиска точно в нижний угол, без шансов для Родака.

С левого фланга низом отдавал пас Отавио в центр на Гариба, но выстрел последнего проблем голкиперу не принес.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Токо-Экамби и Аль-Олайана на поле появились Хинди и Юсеф.

Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, есть время передохнуть и послушать указания тренера.

По флангу убегал на скорости Кошта и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

С дальней дистанции Вейналдум пробил после паса от Радифа, но мяч полетел выше перекладины.

Тонко отдавал пас в штрафную соперника Аль-Бушайль на ход Роналду, но тому пробить защитники не дали на этот раз.

Замена теперь уже в составе "Аль-Иттифака" произошла. Вместо Радифа и Витиньо свое игровое время получили Кошта и Медрана.

Оторвался от опеки соперника Отавио и прострелил вдоль ворот, но Аль-Себяни первым оказался на мяче.

Снова Отавио забросил в штрафную на Роналду, но тому пробить по воротам защитник в подкате не позволил.

Сместился Роналду с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

В центре поля Вейналдум оказался на газоне в борьбе против Гариба. Штрафной удар исполнять будут гости.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Талиска после диагонального паса от Лапорта, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Пробивал по воротам Отавио после паса от Талиски, но мяч полетел намного выше перекладины.

В центре поля Отавио заехал по ногам сопернику в грубом подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Забросил в штрафную соперника Витиньо на ход Дембеле, но тому пробить не позволили защитники.

С угла поля навесил Вейналдум на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить головой.

Убегал в контратаку на скорости Мане после заброса от Симакана, но оторваться от опеки защитника не удалось.

Мане на скорости накрутил соперника и выдал пас поперек на Талиску, но тому пробить по воротам не дали защитники.

С дальней дистанции Габриэл пробивал по воротам после паса от Талиски, но точности ему не хватило.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Отавио, но здесь Габриэлу пробить по воротам не позволили защитники.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Салем Аль-Наджи! Удалось удвоить преимущество игрокам "Аль-Насра". Подхватил снаряд в чужой штрафной Аль-Наджи и с разворота пробил точно в нижний угол, без шансов для вратаря.

Замена двойная в составе гостей произошла. Вместо Аль-Наджи и Габриэла на поле появились Аль-Бушайль и Гариб.

Отдавал пас в штрафную соперника Вейналдум на ход Дембеле, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Зацепился за мяч Дембеле после паса от Вейналдума и сбросил на Токо-Экамби, но тот не смог пробить по воротам.

45' Четыре минуты добавил судья к времени нашего поединка.

44' Ушел от соперника по флангу Габриэл и отдал пас в центр на Талиску, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

43' Выиграл подбор у штрафной соперника Токо-Экамби и с ходу пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

42' По флангу Радиф на скорости прорывался, но его на газон уложил Аль-Наджи в силовой борьбе руками. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

41' Прорывался в контратаку по флангу Талиска и покатил в центр штрафной на Роналду, но тому пробить защитники не позволили.

40' Со штрафного навесил Вейналдум на ближнюю штангу, куда забегал Фофана но его опередил Симакан и вынес сферу в аут.

39' Зацепился за мяч на фланге Фофана, но его тут же на газон уложил Аль-Ганам. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

38' В центре поля грамотно подставился Мане и заработал для своей команды важный штрафной удар.

37' Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Мане на ход Талиске, но на выходе первым на мяче Родак оказался.

36' С угла вратарской пробивал головой Токо-Экамби после заброса от Фофана, но мяч полетел крайне неточно.

35' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Вейналдум на ход Дембеле, но тот в борьбе против Лапорта не смог пробить.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Криштиану Роналду! Удалось снова отличиться Роналду, уверенно развел он мяч и голкипера по разным углам. Счет в матче открыт!

32' Зацепился за мяч в чужой штрафной Аль-Ганам, но тут же упал в борьбе с защитником. Судья тут же назначил пенальти!

31' Ушел от соперника по флангу Мане и отдал вперед на Роналду, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

30' Пробивал по воротам теперь уже Отавио с линии штрафной после паса от Талиски, но мяч полетел слабо и точно в руки Родаку.

29' На фланге получил по ногам Мане в борьбе против Аль-Олайана. Штрафной удар исполнять будут гости.

28' С угла поля навесил Мане на линию вратарской, но на выходе Родак спокойно кулаком вынес сферу подальше от ворот.

27' После поперечного паса от Талиски пробил из пределов штрафной Роналду, но мяч от спины защитника на угловой отправился.

26' Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Хатиба свое игровое время получил Аль-Себяни.

25' Затянулась пауза в нашей игре. Долгое время медики не могут поставить на ноги футболиста. Похоже, не сможет он игру продолжать.

24' В столкновении с соперником получил повреждение Хатиб. Потребуется футболисту помощь медиков.

23' Забросил Симакан на правый фланг, куда забегал Талиска, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

21' Протащил мяч к штрафной соперника по флангу Аль-Олайан и пробил с угла штрафной площади, но точности ему не хватило.

20' Отавио грамотно подставился а чужой половине поля и заработал для своей команды штрафной удар.

19' Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и с острого угла пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

18' Ворвался в штрафную соперника на скорости Аль-Ганам и навесил в центр штрафной но мяч вынес головой подальше Маду.

17' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Витиньо на ход Дембеле, но того опередил Лапорт и вынес мяч головой на фланг.

16' Убегал в контратаку на скорости Радиф и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

15' Зацепился за мяч Витиньо на чужой половине поля и сбросил головой на Дембеле, но пробить по воротам не позволил ему защитник.

14' Отдавал пас по флангу Аль-Отаиби на ход Радифу, но тот в силовой борьбе с соперником выпустил сферу в аут.

13' Отдавал пас с фланга в штрафную соперника Габриэл на ход Мане, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе защитник.

12' Исполнял Симакан диагональ с фланга в штрафную на Талиску, но тот проиграл борьбу за мяч Аль-Олайану.

11' С левого фланга низом покатил Токо-Экамби в штрафную на ход Дембеле, но перехватил мяч в последний момент Лапорт.

10' Убегал в контратаку по правой бровке Радиф после паса от Вейналдума, но оторваться от защитника не удалось ему.

9' Талиска вырезал в штрафную на ход Роналду, но тому пробить по воротам в подкате не дал Маду.

8' С фланга покатил в центр Габриэл на Мане, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности ему не хватило.

7' С фланга покатил Отавио в центр под удар Талиске, но выстрел последнего пришелся точно в корпус защитнику.

6' Со штрафного навес исполнял Мане на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров головой так и не добрался до мяча.

5' На фланге получил по ногам Роналду в борьбе против Хатиба. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Насра".

4' С дальней дистанции пробивал Роналду после паса от Мане, но в падении смог отбить сферу в сторону Родак.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.

2' Активнее начали встречу гости, провели уже первую атаку, но на подачу с фланга от Габриэла никто не откликнулся.