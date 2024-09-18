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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Аль-Иттифак
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 48
Аль-Иттифак 16.7% (8)
X 10.4% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд 72.9% (35)
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Аль-Иттифак
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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История личных встреч

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 2 0.67
Кошта Жоау 1 0.33
Радиф Абдулла 1 0.33
Токо-Экамби Карл 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.67
Талиска Андерсон 2 0.67
Брозович Марсело 1 0.33
Мане Садио 0 0

Карточки

Аль-Иттифак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0

Результаты матчей

Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттифак
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аль-Иттифак
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:1 Неом СК - Аль-Иттифак 3:3
Реал Овьедо - Аль-Иттифак 3:2 ФК Картахена САД - Аль-Иттифак 2:0 Тоттенхэм (до 23 лет) - Аль-Иттифак 2:2 Интерсити - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Иттифак - Абха 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1

Результаты матчей

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Аль-Иттифак
 3 3 0 0 4 - 1 9
4.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Аль-Раед Бурайда
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Аль-Ахли Джидда
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Аль-Рияд
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Аль-Вахда Мекка
 3 1 1 1 6 - 11 4
12.
Дамак
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Аль-Халидж
 3 1 0 2 1 - 3 3
14.
Аль-Фатех
 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Аль-Хулуд
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Аль-Ахдуд
 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Аль-Фейха
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Аль-Таавун Бурайда
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Дамак
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аль-Фатех
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аль-Хулуд
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Аль-Иттифак
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Аль-Раед Бурайда
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Халидж
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Аль-Ахли Джидда
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Дамак
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Аль-Таавун Бурайда
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Фатех
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 0 1 1 - 7 0
18.
Аль-Ахдуд
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 6
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 4
Аль-Иттихад Джидда Ауа Уссем 3
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2 (1)
Аль-Вахда Мекка Гудвин Крейг 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дамак Аль-Анази Дхари 3
Аль-Таавун Бурайда Аль-Салули Оун 1 1
Аль-Кадисия Эль-Хубар Фернандес Игнасио 2
Аль-Таавун Бурайда Эль-Махдиуи Ашраф 2
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Аль-Иттифак 16.7% (8)
    X 10.4% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд 72.9% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Иттифак
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    4.50
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    4.20
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    1.66
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    Где смотреть матч Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Иттифак
    16.7% (8)
    Ничья
    10.4% (5)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (24)
    2:1 Аль-Иттифак
    12.5% (6)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (3)
    1:0 Аль-Иттифак
    4.2% (2)
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    Аль-Иттифак
    Аль-Наср Эр-Рияд
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