Тур: 4. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
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История личных встреч
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|2
|0.67
|Кошта Жоау
|1
|0.33
|Радиф Абдулла
|1
|0.33
|Токо-Экамби Карл
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.67
|Талиска Андерсон
|2
|0.67
|Брозович Марсело
|1
|0.33
|Мане Садио
|0
|0
Карточки
Аль-Иттифак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Аль-Иттифак
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аль-Иттифак
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак 0:1 Неом СК - Аль-Иттифак 3:3
Реал Овьедо - Аль-Иттифак 3:2 ФК Картахена САД - Аль-Иттифак 2:0 Тоттенхэм (до 23 лет) - Аль-Иттифак 2:2 Интерсити - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Иттифак - Абха 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1
Результаты матчей
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Иттифак
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|6
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|4
|Аль-Иттихад Джидда
|Ауа Уссем
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|Гудвин Крейг
|2 (1)
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|3
|Аль-Таавун Бурайда
|Аль-Салули Оун
|1 1
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Фернандес Игнасио
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|2
Прогнозы на матч Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Иттифак
16.7% (8)
Ничья
10.4% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
72.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (37)
Меньше
21.28% (10)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (24)
2:1 Аль-Иттифак
12.5% (6)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
12.5% (6)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (3)
1:0 Аль-Иттифак
4.2% (2)
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