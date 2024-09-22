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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5210
Сталь Мелец
1:0
Конец матча
Мотор Люблин
0'
1:0
50' Гол
Serhij Krykun
61' Желтая карточка
Mbaye Ndiaye
90' Желтая карточка
Ravve Assayeg
90'+5
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
23
Гетингер
Крыстян
6
Гийомье
Мэтью
8
Koki
Hinokio
96
Дадок
Роберт
43
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
10
Доманьски
Мацей
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
21
Рудоль
Себастьян
39
Бартош
Марек
Кристиан
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
Сталь Мелец
3-4-3
Мотор Люблин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.25
Доманьски Мацей 1 0.13
Serhij Krykun 1 0.13
Ravve Assayeg 1 0.13
Гийомье Мэтью 0 0
Дадок Роберт 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.25
Рудоль Себастьян 1 0.13
Мраз Самуэл 1 0.13
Mbaye Ndiaye 1 0.13
Christopher Simon 1 0.13
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Ravve Assayeg 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mbaye Ndiaye 3 0
Рудоль Себастьян 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мотор Люблин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Мотор Люблин

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Ягеллония Белосток
 8 5 0 3 14 - 16 15
5.
Ракув
 0:0 9 4 3 2 6 - 3 15
6.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
Мотор Люблин
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
ГКС Катовице
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Заглембе Любин
 0:0 9 2 3 4 5 - 9 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
15.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Заглембе Любин
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
14.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 0:0 4 0 2 2 0 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Заглембе Любин
 0:0 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
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