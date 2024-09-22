Тур: 9. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 5210
1:0
Конец матча
0'
1:0
50' ГолSerhij Krykun
61' Желтая карточкаMbaye Ndiaye
90' Желтая карточкаRavve Assayeg
90'+5
Ход матча
50'
1:0
61'
90'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dawid Tkacz
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.25
|Доманьски Мацей
|1
|0.13
|Serhij Krykun
|1
|0.13
|Ravve Assayeg
|1
|0.13
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.25
|Рудоль Себастьян
|1
|0.13
|Мраз Самуэл
|1
|0.13
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.13
|Christopher Simon
|1
|0.13
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Рудоль Себастьян
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мотор Люблин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0
ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
Мотор Люблин
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 16
|15
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|6 - 3
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2