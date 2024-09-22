Тур: 9. Стадион: Ракув.
5:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКочергин Владислав
24' Желтая карточкаJesus Diaz
26' Желтая карточкаТудор Фран
1:1
33' ГолMarek Mroz
38' Желтая карточкаСварнас Стратос
2:1
53' ГолБраут-Брюнес Джонатан
3:1
81' ГолБерггрен Густав
4:1
86' ГолОума Эрик
5:1
89' ГолБерггрен Густав
90'+4
Ход матча
10'
24'
26'
33'
1:1
38'
53'
81'
3:1
86'
4:1
89'
88
Родин
Матай
15
Jesus
Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ракув
Заглембе Любин
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Среднее время на гол
36
75
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.22
|Берггрен Густав
|2
|0.22
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.22
|Patryk Makuch
|1
|0.11
|Кочергин Владислав
|1
|0.11
|Црнац Анте
|1
|0.11
|Драчал Давид
|1
|0.11
|Оума Эрик
|1
|0.11
|Тудор Фран
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамчик Хуберт
|1
|0.11
|Marek Mroz
|1
|0.11
|Сейк Вацлав
|1
|0.11
|Пьенько Томаш
|1
|0.11
|Igor Orlikowski
|1
|0.11
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.11
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Ракув
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Заглембе Любин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
45%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
2
33%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0
Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Результаты матчей
Ракув
Заглембе Любин
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ракув
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|14 - 16
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2