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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ракув
5:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
10' Гол
Кочергин Владислав
24' Желтая карточка
Jesus Diaz
26' Желтая карточка
Тудор Фран
1:1
33' Гол
Marek Mroz
38' Желтая карточка
Сварнас Стратос
2:1
53' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
3:1
81' Гол
Берггрен Густав
4:1
86' Гол
Оума Эрик
5:1
89' Гол
Берггрен Густав
90'+4
1
Треловски
Кацпер
2
Мосур
Ариэль
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
20
Салес
Жеан
Карлос
15
Jesus
Diaz
18
Браут-Брюнес
Джонатан
19
Michael
Ameyaw
30
Хладун
Доминик
27
Bartlomiej
Kludka
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
18
Adam
Radwanski
8
Дабровски
Дамьян
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
9
Сейк
Вацлав
Ракув
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Заглембе Любин

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Среднее время на гол

36
75

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 2 0.22
Берггрен Густав 2 0.22
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.22
Patryk Makuch 1 0.11
Кочергин Владислав 1 0.11
Црнац Анте 1 0.11
Драчал Давид 1 0.11
Оума Эрик 1 0.11
Тудор Фран 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамчик Хуберт 1 0.11
Marek Mroz 1 0.11
Сейк Вацлав 1 0.11
Пьенько Томаш 1 0.11
Igor Orlikowski 1 0.11
Курминовски Давид 1 (1) 0.11
Вдовяк Матеуш 0 0
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Браут-Брюнес Джонатан 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0

Результаты матчей

Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ракув
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Ракув
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Заглембе Любин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
2
33%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0
Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2

Результаты матчей

Ракув
Заглембе Любин

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ракув
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 0:0 9 6 2 1 16 - 3 20
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Ракув
 9 5 2 2 11 - 4 17
4.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 0 3 14 - 16 15
6.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
Мотор Люблин
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
ГКС Катовице
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 7 0 5 2 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
14.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
16.
Ракув
 4 1 1 2 5 - 3 4
17.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Michael Ameyaw сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Браут-Брюнес Джонатан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Сварнас Стратос получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Вдовяк Матеуш сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Marek Mroz бьет в цель!
    • 26'
      Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Хесус Диас получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Жан Карлос сделал результативную передачу.
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