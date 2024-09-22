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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 31444 Главный судья: Джонс Роберт
Брайтон
2:2
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
0:1
13' Пенальти
Вуд Крис
25' Желтая карточка
Балеба Карлос
39' Желтая карточка
Уэлбек Данни
1:1
42' Гол
Хиншелвуд Джек
44' Желтая карточка
Эйна Ола
2:1
45' Гол
Уэлбек Данни
46' Желтая карточка
Уильямс Неко
60' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
64' Желтая карточка
Силва Жота
2:2
70' Гол
Соса Рамон
83' Вторая желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
84' Красная карточка
Нуну Эшпириту Санту
84' Красная карточка
Fabian Huerzeler
90' Желтая карточка
Хадсон-Одои Каллум
90' Желтая карточка
Данк Льюис
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Вуд Крис
25'
Балеба Карлос
 
39'
Уэлбек Данни
 
42'
Хиншелвуд Джек
(Ван Хекке Ян-Поль)
1:1
44'
 
Эйна Ола
45'
Уэлбек Данни
2:1
46'
 
Уильямс Неко
Морено Алекс
46'
 
Йейтс Райан
Уорд-Праус Джеймс
46'
 
Силва Жота
Эланга Энтони
46'
 
Уильямс Неко
59'
 
Соса Рамон
Андерсон Эллиот
60'
 
Гиббс-Уайт Морган
62'
Минте Янкуба
Адингра Симон
 
62'
Виффер Матс
Балеба Карлос
 
64'
 
Силва Жота
70'
2:2
Соса Рамон
(Силва Жота)
71'
Педро Жоао
Рюттер Жоржиньо
 
72'
 
Родригес Фелипе
Вуд Крис
82'
Фергюсон Эван
Эступиньян Первис
 
83'
 
Гиббс-Уайт Морган
84'
 
Нуну Эшпириту Санту
84'
Fabian Huerzeler
 
90'
 
Хадсон-Одои Каллум
90'
Данк Льюис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 539 Количество передач 238
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Брайтон 83.8% (98)
X 14.5% (17)
Ноттингем Форест 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
41
Хиншелвуд
Джек
20
Балеба
Карлос
11
Адингра
Симон
14
Рюттер
Жоржиньо
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
18
Уорд-Праус
Джеймс
8
Андерсон
Эллиот
14
Хадсон-Одои
Каллум
10
Гиббс-Уайт
Морган
21
Эланга
Энтони
11
Вуд
Крис
Брайтон
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Ноттингем Форест

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

73
85

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 3 0.6
Педро Жоао 2 0.4
Митома Каору 1 0.2
Адингра Симон 1 0.2
Хиншелвуд Джек 1 0.2
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Минте Янкуба 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 3 (1) 0.6
Гиббс-Уайт Морган 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Соса Рамон 1 0.2
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Балеба Карлос 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 1 1
Сангаре Ибрахим 2 0
Уильямс Неко 2 0
Вуд Крис 1 0
Селс Матц 1 0
Морено Алекс 1 0
Эйна Ола 1 0
Йейтс Райан 1 0
Домингес Николас 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

Брайтон
Ноттингем Форест

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 1:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 1:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Отличную игру провел сегодня Хиншелвуд Джек! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 97'
    Команда Брайтон играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брайтон: 70%, Ноттингем Форест: 30%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31444 болельщиков
  • 97'
    Миленкович Никола ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брайтон 83.8% (98)
    X 14.5% (17)
    Ноттингем Форест 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Брайтон
    83.8% (98)
    Ничья
    14.5% (17)
    Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    47.9% (56)
    1:0 Брайтон
    22.2% (26)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Брайтон
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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