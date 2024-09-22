Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Соса Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Матч возобновлен

85' Жуан Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' УДАЛЕНИЕ! - Фабиан Хурцелер удален за устное оскорбление в адрес судьи

84' УДАЛЕНИЕ! - Нуну Эшпириту Санту удален за устное оскорбление в адрес судьи

83' УДАЛЕНИЕ! - Гиббс-Уайт Морган получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

83' Безумный фол. Гиббс-Уайт Морган грубо играет против соперника. Пострадал Жуан Педру

82' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

82' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

80' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Брайтон нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

77' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

74' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тактическая замена. Рюттер Жоржиньо уходит с поля и его заменяет Жуан Педру

71' Супер-замена от тренера! Соса Рамон только вышел на поле и уже забил!

70' Силва Жота создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

67' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

65' Неко Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Рефери не любит споров - именно за это Силва Жота сейчас получил желтую

63' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

61' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гиббс-Уайт Морган тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

59' Тактическая замена. Эллиот Андерсон уходит с поля и его заменяет Соса Рамон

57' Эллиот Андерсон ослабляет давление, выбив мяч.

56' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

54' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Эллиот Андерсон ослабляет давление, выбив мяч.

51' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Неко Уильямс получает желтую карточку за игру рукой

46' Неко Уильямс задерживает мяч рукой

46' Тактическая замена. Морено Алекс уходит с поля и его заменяет Неко Уильямс