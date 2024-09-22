Тур: 5. Стадион: Фалмер. Зрители: 31444 Главный судья: Джонс Роберт
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ПенальтиВуд Крис
25' Желтая карточкаБалеба Карлос
39' Желтая карточкаУэлбек Данни
1:1
42' ГолХиншелвуд Джек
44' Желтая карточкаЭйна Ола
2:1
45' ГолУэлбек Данни
46' Желтая карточкаУильямс Неко
60' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
64' Желтая карточкаСилва Жота
2:2
70' ГолСоса Рамон
83' Вторая желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
84' Красная карточкаНуну Эшпириту Санту
84' Красная карточкаFabian Huerzeler
90' Желтая карточкаХадсон-Одои Каллум
90' Желтая карточкаДанк Льюис
90'+7
Ход матча
13'
0:1
25'
39'
42'
44'
45'
2:1
46'
64'
70'
2:2
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
539 Количество передач 238
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
24 Соса РамонНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Ноттингем Форест
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
73
85
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|3
|0.6
|Педро Жоао
|2
|0.4
|Митома Каору
|1
|0.2
|Адингра Симон
|1
|0.2
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.2
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Минте Янкуба
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|3 (1)
|0.6
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|Соса Рамон
|1
|0.2
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Минте Янкуба
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|1
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ноттингем Форест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1
Результаты матчей
Брайтон
Ноттингем Форест
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Ноттингем Форест
Исход игры
Брайтон
83.8% (98)
Ничья
14.5% (17)
Ноттингем Форест
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
47.9% (56)
1:0 Брайтон
22.2% (26)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:0 Брайтон
6.8% (8)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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