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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Байер Л
 
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Вольфсбург
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Байер Л 100% (41)
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Байер Л
Вольфсбург

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.61

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

62
59

Голов в среднем за матч

1.72
1.64

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 (1) 1
Бонифасе Виктор 2 0.67
Джака Гранит 1 0.33
Фримпонг Жереми 1 0.33
Гримальдо Алехандро 1 0.33
Террье Мартен 1 0.33
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 2 (1) 0.67
Арнольд Максимилиан 1 0.33
Борнаув Себастьян 1 0.33
Баку Ридле 1 0.33
Виммер Патрик 0 0
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
0
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1
Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3
Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0

Результаты матчей

Байер Л
Вольфсбург

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Вердер
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
12.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
15.
Майнц
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Аугсбург
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Вердер Фридль Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Келати Анду 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 41
    Байер Л 100% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Байер Л
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург

    Исход игры
    Байер Л
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    35% (14)
    2:1 Байер Л
    27.5% (11)
    3:1 Байер Л
    22.5% (9)
    1:0 Байер Л
    5% (2)
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