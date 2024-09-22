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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 8'
Арсенал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 137
Манчестер Сити 70.8% (97)
X 18.2% (25)
Арсенал 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
3.60
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
25
Аканджи
Мануэль
26
Савио
III
20
Силва
Бернарду
19
Гюндоган
Илкай
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
29
Хаверц
Кай
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
Манчестер Сити
3-2-4-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
21.4%
3.6%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

46 матчей

54.3%
17.4%
28.3%
25 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

45.7%
32.6%
21.7%
21 победа 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.3%
26.1%
32.6%
19 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

2.14
1.4

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.14

Среднее время на гол

93
78

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
14
Больше 30%
Меньше 70%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 2.25
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Ковачич Матео 1 0.25
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.5
Сака Букайо 1 0.25
Троссар Леандро 1 0.25
Парти Томас 1 0.25
Габриэль дос Сантос 1 0.25

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стоунс Джон 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 1
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Райя Давид 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Арсенал

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Первые минуты встречи проходят несколько сумбурно. Много неточных передач, перехватов в обе стороны.
  • Фол, нарушение
    5'
    Холанн у центрального круга грубо врезался в Салиба. Обошлось всё без карточек, но напряжение между игроками нарастает.
  • 4'
    Обменялись команды длинными забросами вперёд. Эдерсон и Райя подержали мяч в руках. Всё прошло без попыток обострения.
  • Травма, повреждение
    3'
    Родри неудачно столкнулся с Хаверцем у центрального круга. Потребовался выход медиков на поле.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Арсенал" - в красно-белых футболках и белых трусах с синей диагональной полосой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Старт овал матч на "Эттихад Стэдиум"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Английской премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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  • Первый тайм
  • 6'
    Арсенал контролирует мяч.
  • 6'
    Холанн Эрлинг нарушает правила. Салиба Вильям пострадал
  • 5'
    Контроль мяча: Манчестер Сити: 46%, Арсенал: 54%.
  • 4'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 1'
    Родри Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Манчестер Сити начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Арсенал

Исход игры
Манчестер Сити
69.7% (99)
Ничья
18.3% (26)
Арсенал
12% (17)
Тотал 2.5
Больше
73.64% (81)
Меньше
26.36% (29)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
45.8% (65)
1:0 Манчестер Сити
9.2% (13)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:2 Ничья
6.3% (9)
3:2 Манчестер Сити
2.1% (3)
2:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
3:1 Манчестер Сити
1.4% (2)
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