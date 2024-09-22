Первый тайм

6' Первые минуты встречи проходят несколько сумбурно. Много неточных передач, перехватов в обе стороны.

5' Холанн у центрального круга грубо врезался в Салиба. Обошлось всё без карточек, но напряжение между игроками нарастает.

4' Обменялись команды длинными забросами вперёд. Эдерсон и Райя подержали мяч в руках. Всё прошло без попыток обострения.

3' Родри неудачно столкнулся с Хаверцем у центрального круга. Потребовался выход медиков на поле.

2' "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Арсенал" - в красно-белых футболках и белых трусах с синей диагональной полосой.