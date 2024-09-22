Тур: 9. Стадион: Городской стадион Познань.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
17
Шимчак
Филип
33
Маценко
Егор
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
-
20 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Лех
Шленск Вроцлав
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
35 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.24
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
69
101
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.4
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.56
|Хотич Дино
|4
|0.44
|Соуза Афонсу
|3
|0.33
|Голизаде Али
|1
|0.11
|Ягелло Филип
|1
|0.11
|Шимчак Филип
|1 (1)
|0.11
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|2
|0.29
|Шварц Петр
|1
|0.14
|Петков Алекс
|1
|0.14
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.14
|Петров Симеон
|1
|0.14
|Жуковски Матеуш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Петров Симеон
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|Покорны Петер
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Герчио Томмазо
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Лех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
6
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
47%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
27%
3
50%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1
Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1
Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
Лех
Шленск Вроцлав
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лех
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
53
15
26
15
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|14 - 16
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2