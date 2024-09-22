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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Лех
0:0
Первый тайм: 36'
Шленск Вроцлав
0'
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Шленск Вроцлав
4.15
4.17
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7.50
Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Дуглас
Алекс
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
10
Волемарк
Патрик
17
Шимчак
Филип
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
87
Петров
Симеон
4
Бейгер
Лукаш
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
9
Junior
Eyamba
11
Мусёлик
Себастьян
Лех
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Шленск Вроцлав

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

35 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:1
Э
2:1
К
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.24

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

69
101

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.4
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (1) 0.56
Хотич Дино 4 0.44
Соуза Афонсу 3 0.33
Голизаде Али 1 0.11
Ягелло Филип 1 0.11
Шимчак Филип 1 (1) 0.11
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 2 0.29
Шварц Петр 1 0.14
Петков Алекс 1 0.14
Мусёлик Себастьян 1 0.14
Петров Симеон 1 0.14
Жуковски Матеуш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 3 0
Голизаде Али 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Петров Симеон 2 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Покорны Петер 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Герчио Томмазо 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Лех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
6
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
47%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
27%
3
50%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1
Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1
Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2

Результаты матчей

Лех
Шленск Вроцлав

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лех
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
3
1.5
1
5
2
6
2.5
1
5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 0:0 9 6 2 1 16 - 3 20
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Ракув
 9 5 2 2 11 - 4 17
4.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 0 3 14 - 16 15
6.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
Мотор Люблин
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
ГКС Катовице
 9 2 3 4 9 - 12 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 7 0 5 2 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
14.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
16.
Ракув
 4 1 1 2 5 - 3 4
17.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Лех
Ничья
Шленск Вроцлав
4.15
4.17
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