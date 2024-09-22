Ушел от соперника по флангу Левелинг и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Антона полетел на угловой.

После навеса с угла поля пробил головой Мийо с линии вратарской, но мяч полетел крайне неточно.

Каразор в центре поля заехал по ногам Брандту в подкате, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Ушел от соперника по флангу Байно-Гиттенс и сместился в штрафную, но тому пробить так и не удалось.

Грамотно подставился на чужой половине поля Штиллер и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного Штиллер навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес за пределы поля Шлоттербек.

Прорывался Демирович по центру штрафной и пробил с дальней дистанции, но точно в руки вратарю.

Забросил в штрафную соперника на ход Адейеми Брандт, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Эрмедин Демирович! Удвоили преимущество игроки "Штутгарта". Ушел от соперника по флангу Миттельштедт и прострелил в центр на Демировича, который в касание отправил сферу над голкипером точно в сетку.

Зацепился за мяч на фланге Ундав, но тут же Нмеча его на газон уложил защитник. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

После навеса со штрафного пробил головой Мийо. Отбил перед собой Кобель, а после справился еще и с добиванием в упор от Ундава.

С левого фланга навесил Ундав в центр штрафной, но здесь выиграл верх Антон и вынес мяч головой за пределы поля.

С угла поля навесил Мийо на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кобель и кулаком вынес сферу подальше от ворот.

На фланге получил мяч Ундав и отдал поперек на Демировича, но тому добраться до мяча защитники не позволили.

Замена в составе "Боруссии" вынужденная произошла. Вместо травмированного Нмечи на поле появился Байно-Гиттенс.

19' Ушел от соперника по флангу на скорости Шлоттербек и навесил на дальнюю штангу, но мяч в руки на выходе забрал Нюбель.

18' Убегал по флангу Брандт и покатил поперек на Гирасси, но Шабо перехватил этот пас в подкате.

17' Слишком активно оспаривал решение арбитра Левелинг, за что в итоге увидел перед собой "горчичник".

16' В центре поля получил по ногам Нмеча в борьбе против Вагномана. Штрафной удар исполнят гости.

15' Диагональ исполнял с левого фланга в штрафную соперника Миттельштедт на дальнюю штангу, но Мийо головой не попал в створ ворот.

14' С левого фланга отдавал пас низом Адейеми в штрафную на Гирасси, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

13' В центре поля руками придержал Вагноман в силовой борьбе Адейеми. Штрафной удар исполнять будут гости.

12' С правого фланга Мийо подавал в штрафную соперника на ход Демировича, но тот пробил головой точно в руки Кобелю.

11' С правого фланга забросил Адейеми на ход Гирасси, но тот нарушил правила в борьбе против Руо.