Тур: 4. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
2:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
4'
17'
21'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
26
Ундав
Дениз
25
Зюле
Никлас
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
27 Фюрих КрисНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуту ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия Д
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
32 матча
21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
2.53
2.12
Среднее время на гол
35
42
Всего голов
64
56
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|4
|1
|Ундав Дениз
|2
|0.5
|Ридер Фабиан
|1
|0.25
|Мийо Энцо
|1
|0.25
|Левелинг Джейми
|1
|0.25
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.5
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.5
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.25
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|1
|1
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Коуту Ян
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0
Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия Д
Точный счет
3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|4
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Вольфсбург
|Зесигер Седрик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Боруссия Д
Исход игры
Штутгарт
17.9% (21)
Ничья
33.3% (39)
Боруссия Д
48.7% (57)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (81)
Меньше
27.03% (30)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.5% (45)
1:1 Ничья
17.9% (21)
2:2 Ничья
12.8% (15)
2:1 Штутгарт
12% (14)
0:1 Боруссия Д
3.4% (4)
2:3 Боруссия Д
2.6% (3)
3:2 Штутгарт
1.7% (2)
0:2 Боруссия Д
1.7% (2)
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