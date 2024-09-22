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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Штутгарт
2:0
Первый тайм: 35'
Боруссия Д
0'
1:0
4' Гол
Ундав Дениз
17' Желтая карточка
Левелинг Джейми
2:0
21' Гол
Демирович Эрмедин

Ход матча

4'
Ундав Дениз
(Миттельштедт Максимилиан)
1:0
17'
Левелинг Джейми
 
21'
Демирович Эрмедин
(Миттельштедт Максимилиан)
2:0
30'
 
Байно-Гиттенс Джейми
Нмеча Феликс

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 117
Штутгарт 17.9% (21)
X 33.3% (39)
Боруссия Д 48.7% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
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Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
18
Левелинг
Джейми
9
Демирович
Эрмедин
26
Ундав
Дениз
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
8
Нмеча
Феликс
13
Гросс
Паскаль
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
9
Гирасси
Серу
Штутгарт
4-4-2
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
0:1
К
2:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2.53
2.12

Среднее время на гол

35
42

Всего голов

64
56

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 1
Ундав Дениз 2 0.5
Ридер Фабиан 1 0.25
Мийо Энцо 1 0.25
Левелинг Джейми 1 0.25
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.5
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.5
Мален Дониэлл 1 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.25
Гросс Паскаль 0 0
Брандт Юлиан 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагноман Жоша 2 0
Каразор Атакан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Гросс Паскаль 1 0
Зюле Никлас 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Коуту Ян 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0
Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Штутгарт
 2:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Штутгарт
 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Штутгарт
 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Прорывался Демирович по центру штрафной и пробил с дальней дистанции, но точно в руки вратарю.
  • 36'
    Со штрафного Штиллер навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес за пределы поля Шлоттербек.
  • 35'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Штиллер и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 34'
    Ушел от соперника по флангу Байно-Гиттенс и сместился в штрафную, но тому пробить так и не удалось.
  • 33'
    Каразор в центре поля заехал по ногам Брандту в подкате, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 32'
    После навеса с угла поля пробил головой Мийо с линии вратарской, но мяч полетел крайне неточно.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Левелинг и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Антона полетел на угловой.
  • Замена
    29'
    Замена в составе "Боруссии" вынужденная произошла. Вместо травмированного Нмечи на поле появился Байно-Гиттенс.
  • 27'
    На фланге получил мяч Ундав и отдал поперек на Демировича, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
  • 26'
    С угла поля навесил Мийо на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кобель и кулаком вынес сферу подальше от ворот.
  • 25'
    С левого фланга навесил Ундав в центр штрафной, но здесь выиграл верх Антон и вынес мяч головой за пределы поля.
  • Опасный момент
    24'
    После навеса со штрафного пробил головой Мийо. Отбил перед собой Кобель, а после справился еще и с добиванием в упор от Ундава.
  • 23'
    Зацепился за мяч на фланге Ундав, но тут же Нмеча его на газон уложил защитник. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Эрмедин Демирович! Удвоили преимущество игроки "Штутгарта". Ушел от соперника по флангу Миттельштедт и прострелил в центр на Демировича, который в касание отправил сферу над голкипером точно в сетку.
  • 21'
    Забросил в штрафную соперника на ход Адейеми Брандт, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
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    • 19'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Шлоттербек и навесил на дальнюю штангу, но мяч в руки на выходе забрал Нюбель.
    • 18'
      Убегал по флангу Брандт и покатил поперек на Гирасси, но Шабо перехватил этот пас в подкате.
    • Желтая карточка
      17'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Левелинг, за что в итоге увидел перед собой "горчичник".
    • 16'
      В центре поля получил по ногам Нмеча в борьбе против Вагномана. Штрафной удар исполнят гости.
    • 15'
      Диагональ исполнял с левого фланга в штрафную соперника Миттельштедт на дальнюю штангу, но Мийо головой не попал в створ ворот.
    • 14'
      С левого фланга отдавал пас низом Адейеми в штрафную на Гирасси, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 13'
      В центре поля руками придержал Вагноман в силовой борьбе Адейеми. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 12'
      С правого фланга Мийо подавал в штрафную соперника на ход Демировича, но тот пробил головой точно в руки Кобелю.
    • 11'
      С правого фланга забросил Адейеми на ход Гирасси, но тот нарушил правила в борьбе против Руо.
    • 10'
      Забросил в штрафную соперника Мийо на ход Левелингу, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
    • 9'
      Забросил с центра поля Каразор в штрафную на ход Ундаву, но тот проиграл борьбу за мяч Зюле.
    • 8'
      По центру Брандт протащил мяч к штрафной соперника и отдал поперек на Гирасси, но мяч перехватил в подкате Шабо.
    • 7'
      Теперь уже сам Левелинг навесил с фланга в центр штрафной, где пытался пробить Ундав, но махнул головой мимо мяча.
    • 6'
      Ворвался Штиллер в штрафную соперника и отдал поперек на Левелинга, но выстрел последнего защитники накрыли.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Дениз Ундав! Удалось быстро открыть счёт в матче хозяевам. После скидки головой от Демировича выскочил один на один Ундав и пробил в дальний нижний угол. Рикошетом от штанги снаряд влетел точно в сетку.
    • 3'
      Убегал в контратаку на скорости Адейеми после паса от Брандта, но тот не смог оторваться от опеки защитника.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Штутгарта"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Штутгарт
    17.9% (21)
    Ничья
    33.3% (39)
    Боруссия Д
    48.7% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (81)
    Меньше
    27.03% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    38.5% (45)
    1:1 Ничья
    17.9% (21)
    2:2 Ничья
    12.8% (15)
    2:1 Штутгарт
    12% (14)
    0:1 Боруссия Д
    3.4% (4)
    2:3 Боруссия Д
    2.6% (3)
    3:2 Штутгарт
    1.7% (2)
    0:2 Боруссия Д
    1.7% (2)
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