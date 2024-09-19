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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 39
Штутгарт 15.4% (6)
X 30.8% (12)
Боруссия Д 53.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
2.39
3.80
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Штутгарт
Боруссия Д

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
0:1
К
2:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2.53
2.12

Среднее время на гол

35
42

Всего голов

64
56

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 3 1
Ридер Фабиан 1 0.33
Ундав Дениз 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Левелинг Джейми 1 0.33
Нюбель Александр 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.67
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.67
Мален Дониэлл 1 0.33
Джан Эмре 1 (1) 0.33
Гросс Паскаль 0 0
Брандт Юлиан 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагноман Жоша 2 0
Каразор Атакан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 1
Гросс Паскаль 1 0
Зюле Никлас 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Коуту Ян 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боруссия Д
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0
Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Вердер
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
11.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
12.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
15.
Майнц
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Аугсбург
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Вердер Фридль Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Келати Анду 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Штутгарт 15.4% (6)
    X 30.8% (12)
    Боруссия Д 53.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Боруссия Д
    2.39
    3.80
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    Прогнозы на матч Штутгарт - Боруссия Д

    Исход игры
    Штутгарт
    15.4% (6)
    Ничья
    30.8% (12)
    Боруссия Д
    53.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    41% (16)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:2 Ничья
    12.8% (5)
    2:1 Штутгарт
    10.3% (4)
    0:2 Боруссия Д
    5.1% (2)
    0:1 Боруссия Д
    5.1% (2)
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    Штутгарт
    Боруссия Д
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