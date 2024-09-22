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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Железярне Подбрезова
4:1
Конец матча
Михаловце
0'
14' Желтая карточка
Franck Bahi
1:0
15' Гол
Alasana Yirajang
2:0
44' Гол
Samuel Datko
45' Желтая карточка
Tornike Dzotsenidze
2:1
47' Гол
Matus Marcin
55' Вторая желтая карточка
Tornike Dzotsenidze
3:1
56' Гол
Галчик Роланд
58' Желтая карточка
Кизиридис Александрос
80' Желтая карточка
Rene Paraj
86' Желтая карточка
Lukas Simko
4:1
88' Пенальти
Депетрис Давид
90'+4
28
Данко
Адам
3
Filip
Mielke
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
27
Sanusi
Ridwan
25
Simon
Fasko
26
Стефаник
Самуэль
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Тарадуда
Денис
12
Franck
Bahi
8
Yushi
Shimamura
4
Зубайру
Абдул
51
Stanislav
Danko
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
89
Кизиридис
Александрос
Железярне Подбрезова
3-4-3
Михаловце
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Михаловце

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:5
С
2:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:4
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
6:2
2ЙД
1:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 3 0.43
Alasana Yirajang 2 0.29
Peter Juritka 2 0.29
Samuel Datko 1 0.14
Sanusi Ridwan 1 0.14
Daniel Smekal 1 0.14
Депетрис Давид 1 (1) 0.14
Стефаник Самуэль 0 0
Оравец Матей 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.25
Кизиридис Александрос 2 0.25
Matus Marcin 2 (1) 0.25
Тарадуда Денис 1 0.13
Enzo Arevalo 1 0.13
Stanislav Danko 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Rene Paraj 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Simon Fasko 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 3 0
Franck Bahi 3 0
Tornike Dzotsenidze 1 1
Беднар Мартин 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Лукач Патрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Кизиридис Александрос 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
1
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3
Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Михаловце

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 0 1 13 - 9 18
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Спартак Трнава
 7 2 5 0 6 - 4 11
5.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 2 3 12 - 8 8
8.
Дукла Банска-Бистрица
 8 1 4 3 8 - 11 7
9.
Михаловце
 8 1 4 3 8 - 14 7
10.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
11.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
7.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
8.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
9.
Ружомберок
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
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    • 15'
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    • 15'
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    • 14'
      Франк Бахи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 4:1 Михаловце онлайн

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