Тур: 8. Стадион: ZELPO Arena.
4:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаFranck Bahi
1:0
15' ГолAlasana Yirajang
2:0
44' ГолSamuel Datko
45' Желтая карточкаTornike Dzotsenidze
2:1
47' ГолMatus Marcin
55' Вторая желтая карточкаTornike Dzotsenidze
3:1
56' ГолГалчик Роланд
58' Желтая карточкаКизиридис Александрос
80' Желтая карточкаRene Paraj
86' Желтая карточкаLukas Simko
4:1
88' ПенальтиДепетрис Давид
90'+4
Ход матча
14'
15'
1:0
44'
2:0
47'
2:1
56'
3:1
80'
86'
88'
4:1
28
Данко
Адам
14
Matej
Gresak
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
15 Rene Paraj
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Жофчак ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Нападающий
-
21 Samuel Ramos
-
23 Ivan Tyurin
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Михаловце
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.61
1.17
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
77
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|3
|0.43
|Alasana Yirajang
|2
|0.29
|Peter Juritka
|2
|0.29
|Samuel Datko
|1
|0.14
|Sanusi Ridwan
|1
|0.14
|Daniel Smekal
|1
|0.14
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.14
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.25
|Кизиридис Александрос
|2
|0.25
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.25
|Тарадуда Денис
|1
|0.13
|Enzo Arevalo
|1
|0.13
|Stanislav Danko
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|3
|0
|Franck Bahi
|3
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Беднар Мартин
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Лукач Патрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Кизиридис Александрос
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
4
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
1
Железярне Подбрезова
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3
Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Михаловце
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
26
25
17
25
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2