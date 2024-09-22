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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Спартак Трнава
1:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
17' Желтая карточка
Дюриш Михал
19' Желтая карточка
Шикула Николас
1:0
36' Гол
Дюриш Михал
37' Желтая карточка
Рымаренко Мартин
82' Желтая карточка
Branislav Luptak
90'+4
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
3
Юрешкин
Роко
80
Желькович
Адриан
14
Кратохвил
Милош
52
Сабо
Эрик
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
1
Ivan
Rehak
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
13
Шикула
Николас
7
Поважанец
Якуб
88
Глинка
Марек
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
20
Веселовски
Доминик
Спартак Трнава
4-2-1-3
Дукла Банска-Бистрица
3-5-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

33 матча

51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
54.5%
12.2%
11 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
5:2
С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
КС
3:1
КС
2:1
С
1:0
С
2:0
К
1:1
К
1:2
CL
3:1
CL
0:2
CL
1:2
CL
1:1
CL
2:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
0:0

Голы

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.74
0.93

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
0.79

Среднее время на гол

96
114

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.39
0.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
106

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.29
Дюриш Михал 1 0.14
Штетина Лукаш 1 0.14
Микович Мартин 1 0.14
Кратохвил Милош 1 0.14
Азанго Филип 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 3 0.38
Рымаренко Мартин 2 (1) 0.25
Годал Борис 1 0.13
Веселовски Доминик 1 0.13
Слебодник Тибор 1 0.13
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 3 0
Дюриш Михал 2 0
Прохазка Роман 2 0
Желькович Адриан 2 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 3 0
Branislav Luptak 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Шикула Николас 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0
Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 0 1 13 - 9 18
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Спартак Трнава
 7 2 5 0 6 - 4 11
5.
Комарно
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Михаловце
 0:0 8 1 5 2 7 - 10 8
8.
Дукла Банска-Бистрица
 8 1 4 3 8 - 11 7
9.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 3 3 8 - 7 6
10.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
11.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 4 1 3 0 8 - 2 6
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
7.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Комарно
 3 1 0 2 4 - 8 3
11.
Михаловце
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Михаловце
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
8.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
9.
Ружомберок
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 0:0 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Рымаренко Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
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