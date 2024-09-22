Тур: 8. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаДюриш Михал
19' Желтая карточкаШикула Николас
1:0
36' ГолДюриш Михал
37' Желтая карточкаРымаренко Мартин
82' Желтая карточкаBranislav Luptak
90'+4
Ход матча
17'
19'
36'
1:0
37'
82'
13
Уйлаки
Марек
52
Сабо
Эрик
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
33 матча
51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
54.5%
12.2%
11 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.74
0.93
Среднее время на гол
51
96
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
0.79
Среднее время на гол
96
114
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.39
0.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
106
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.29
|Дюриш Михал
|1
|0.14
|Штетина Лукаш
|1
|0.14
|Микович Мартин
|1
|0.14
|Кратохвил Милош
|1
|0.14
|Азанго Филип
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|3
|0.38
|Рымаренко Мартин
|2 (1)
|0.25
|Годал Борис
|1
|0.13
|Веселовски Доминик
|1
|0.13
|Слебодник Тибор
|1
|0.13
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0
Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|13 - 9
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 7
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 2
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2