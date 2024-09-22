Тур: 6. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаСари Вейсел
18' Желтая карточкаРакип Эрдаль
39' Желтая карточкаОпоку Николас
42' Желтая карточкаДженепо Мусса
72' Желтая карточкаПирич Кенан
74' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
77' Красная карточкаБрекало Йосип
87' Желтая карточкаЙылмаз Мерт
90'+7
Ход матча
13'
18'
39'
42'
72'
74'
77'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Yaman Suakar
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Касымпаша
Антальяспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.92
0.85
Среднее время на гол
46
106
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.46
1.77
Среднее время на гол
61
50
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|3
|0.5
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.17
|Винк Клаудио
|1
|0.17
|Хайрадинович Харис
|1
|0.17
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Фалл Мамаду
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.67
|Ларссон Сэм
|3
|0.5
|Дженепо Мусса
|1
|0.17
|Thalisson
|1
|0.17
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|3
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Кафу Карлуш
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Thalisson
|2
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Антальяспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Результаты матчей
Касымпаша
Антальяспор
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|3