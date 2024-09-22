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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Касымпаша
0:0
Конец матча
Антальяспор
0'
13' Желтая карточка
Сари Вейсел
18' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
39' Желтая карточка
Опоку Николас
42' Желтая карточка
Дженепо Мусса
72' Желтая карточка
Пирич Кенан
74' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
77' Красная карточка
Брекало Йосип
87' Желтая карточка
Йылмаз Мерт
90'+7

Ход матча

13'
 
Сари Вейсел
18'
 
Ракип Эрдаль
32'
Фалл Мамаду
Кевин Родригес
 
39'
Опоку Николас
 
42'
 
Дженепо Мусса
46'
 
Петрусенко Aлександр
Дженепо Мусса
59'
Хайрадинович Харис
Барак Антонин
 
63'
 
Ван де Стрек Сандер
Ларссон Сэм
72'
 
Пирич Кенан
74'
Гюл Гёкхан
Кафу Карлуш
 
74'
Эспиноса Джон
Винк Клаудио
 
74'
 
Калузиньски Якуб
77'
Брекало Йосип
 
82'
 
Дикмен Сонер
Ракип Эрдаль
82'
 
Гайч Адольфо
Таунсенд Андрос
87'
 
Йылмаз Мерт

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
8
Кафу
Карлуш
12
Бен
Уаннес
Мортада
72
Барак
Антонин
35
Кара
Айтач
9
Брекало
Йосип
18
Да
Кошта
Нуну
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
6
Ракип
Эрдаль
25
Таунсенд
Андрос
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
81
Самудио
Брайан
Касымпаша
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Антальяспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
0:2
С
2:4
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.85

Среднее время на гол

46
106

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.46
1.77

Среднее время на гол

61
50

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.5
Бен Уаннес Мортада 1 0.17
Винк Клаудио 1 0.17
Хайрадинович Харис 1 0.17
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Фалл Мамаду 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.67
Ларссон Сэм 3 0.5
Дженепо Мусса 1 0.17
Thalisson 1 0.17
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Thalisson 2 0
Вурал Гюрай 0 1
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Антальяспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Антальяспор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
15.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Антальяспор Ракип Эрдаль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    ГОООООЛ Касымпаша забивает
  • 42'
    Дженепо Мусса получил желтую карточку от судьи
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