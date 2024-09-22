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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Жил Висенте
1:0
Второй тайм: 72'
Каса Пия
0'
12' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
24' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:0
43' Гол
Фудзимото Канья

Ход матча

12'
 
Тчамба Дуплекс
24'
 
Фонте Жозе
43'
Фудзимото Канья
(Коррея Фелиш)
1:0
46'
 
Сеговия Теласко
Miguel Sousa
58'
 
Кассиано Диас
Бланко Рауль
67'
Гарсия Санти
Гбане Мори
 
Прогнозы 110
Жил Висенте 81.8% (90)
X 16.4% (18)
Каса Пия 1.8% (2)
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Жил Висенте
Ничья
Каса Пия
3.15
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
24
Гбане
Мори
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
1
Секейра
Патрик
2
Тчамба
Дуплекс
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
18
Жералдеш
Андре
89
Краев
Андриан
14
Miguel
Sousa
5
Лело
Леонардо
10
Бланко
Рауль
9
Свенссон
Макс
7
Морейра
Нуну
Жил Висенте
4-3-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Каса Пия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 4 (1) 0.67
Коррея Фелиш 1 0.17
Jorge Aguirre 1 0.17
Шаброль Тиджани 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Рауль 1 0.17
Тчамба Дуплекс 1 0.17
Перейра Энрике 1 0.17
Морейра Нуну 1 0.17
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 3 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 1 1
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Краев Андриан 1 0
Секейра Патрик 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0
Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Каса Пия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Каса Пия
 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
13.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Каса Пия
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Морейренсе Таварес Сидней 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Фудзимото Канья из команды Жил Висенте левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 24'
    Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Тчамба Дуплекс получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Прогнозы 110
Жил Висенте 81.8% (90)
X 16.4% (18)
Каса Пия 1.8% (2)
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Жил Висенте
Ничья
Каса Пия
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Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Каса Пия

Исход игры
Жил Висенте
81.8% (90)
Ничья
16.4% (18)
Каса Пия
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.36% (32)
Меньше
70.64% (77)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45.5% (50)
2:1 Жил Висенте
25.5% (28)
1:1 Ничья
15.5% (17)
2:0 Жил Висенте
8.2% (9)
3:0 Жил Висенте
1.8% (2)
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