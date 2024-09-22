Тур: 6. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Коррейя Густаво
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
24' Желтая карточкаФонте Жозе
1:0
43' ГолФудзимото Канья
82' Желтая карточкаКруз Сандру
1:1
85' ПенальтиКассиано Диас
90' Желтая карточкаСекейра Патрик
90' Желтая карточкаЛаррасабаль Гаиска
90' Желтая карточкаШаброль Тиджани
90' Желтая карточкаКассиано Диас
90'+10
Ход матча
12'
24'
43'
1:0
82'
85'
1:1
90'
90'
90'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
24
Гбане
Мори
77
Мбула
Хорди
71
Коррея
Фелиш
14
Miguel
Sousa
10
Бланко
Рауль
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
71 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гарсия СантиНападающий
-
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Miguel SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бланко РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Каса Пия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|0.67
|Коррея Фелиш
|1
|0.17
|Jorge Aguirre
|1
|0.17
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Рауль
|1
|0.17
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.17
|Перейра Энрике
|1
|0.17
|Морейра Нуну
|1
|0.17
|Кассиано Диас
|1 (1)
|0.17
|Лело Леонардо
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|4
|1
|Эндрю
|1
|0
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Секейра Патрик
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Бланко Рауль
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
3
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Каса Пия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0
Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Каса Пия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Каса Пия
Исход игры
Жил Висенте
81.8% (90)
Ничья
16.4% (18)
Каса Пия
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.36% (32)
Меньше
70.64% (77)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45.5% (50)
2:1 Жил Висенте
25.5% (28)
1:1 Ничья
15.5% (17)
2:0 Жил Висенте
8.2% (9)
3:0 Жил Висенте
1.8% (2)
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