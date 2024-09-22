  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Жил Висенте
1:1
Конец матча
Каса Пия
0'
12' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
24' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:0
43' Гол
Фудзимото Канья
82' Желтая карточка
Круз Сандру
1:1
85' Пенальти
Кассиано Диас
90' Желтая карточка
Секейра Патрик
90' Желтая карточка
Ларрасабаль Гаиска
90' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
90' Желтая карточка
Кассиано Диас
90'+10
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
24
Гбане
Мори
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
1
Секейра
Патрик
2
Тчамба
Дуплекс
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
18
Жералдеш
Андре
89
Краев
Андриан
14
Miguel
Sousa
5
Лело
Леонардо
10
Бланко
Рауль
9
Свенссон
Макс
7
Морейра
Нуну
Жил Висенте
4-3-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Каса Пия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 4 (1) 0.67
Коррея Фелиш 1 0.17
Jorge Aguirre 1 0.17
Шаброль Тиджани 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Рауль 1 0.17
Тчамба Дуплекс 1 0.17
Перейра Энрике 1 0.17
Морейра Нуну 1 0.17
Кассиано Диас 1 (1) 0.17
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 4 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Краев Андриан 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Каса Пия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0
Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Каса Пия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 1:0 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Арока
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Фудзимото Канья из команды Жил Висенте левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 24'
      Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Тчамба Дуплекс получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Жил Висенте 81.8% (90)
    X 16.4% (18)
    Каса Пия 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жил Висенте 1:1 Каса Пия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:1 Каса Пия

    Исход игры
    Жил Висенте
    81.8% (90)
    Ничья
    16.4% (18)
    Каса Пия
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.36% (32)
    Меньше
    70.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    43.12% (47)
    Нет
    56.88% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    45.5% (50)
    2:1 Жил Висенте
    25.5% (28)
    1:1 Ничья
    15.5% (17)
    2:0 Жил Висенте
    8.2% (9)
    3:0 Жил Висенте
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный