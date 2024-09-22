Тур: 6. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Бахиньо Рикардо
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолХардер Конрад
39' Желтая карточкаРу Баптист
2:0
45' ГолДьёкереш Виктор
51' Желтая карточкаДевениш Кристиан
65' Желтая карточкаАссунсао Густаво
3:0
71' ГолДьёкереш Виктор
90'+5
Ход матча
15'
1:0
39'
45'
2:0
51'
64'
65'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Грау
Хауме
17
Меркадо
Джон
14
Пиазон
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Диего КаллайВратарь
-
52 Симоес ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Мигель Алвес
-
54 Bruno Ramos
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
-
17 Меркадо ДжонПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 SamuelНападающий
-
10 Vasco Lopes
-
22 Leo Alaba
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
АВС
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|10 (4)
|1.67
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.67
|Тринкан Франсишку
|3
|0.5
|Браганса Даниэл
|1
|0.17
|Катамо Джени
|1
|0.17
|Хардер Конрад
|1
|0.17
|Эдвардс Маркус
|1
|0.17
|Юльманн Мортен
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.33
|Нейва Кристиан
|1
|0.17
|Меркадо Джон
|1
|0.17
|Грау Хауме
|1
|0.17
|Vasco Lopes
|1
|0.17
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катамо Джени
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel
|1
|1
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Девениш Кристиан
|2
|0
|Yair Mena
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Грау Хауме
|1
|0
|Ру Баптист
|1
|0
|Vasco Lopes
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
3
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АВС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
50%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
6
29%
2
33%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
АВС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1
Результаты матчей
Спортинг Л
АВС
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
АВС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 АВС
Исход игры
Спортинг Л
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
АВС
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
18.87% (20)
Нет
81.13% (86)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
38.4% (43)
3:0 Спортинг Л
28.6% (32)
2:1 Спортинг Л
7.1% (8)
4:0 Спортинг Л
7.1% (8)
3:1 Спортинг Л
6.3% (7)
4:1 Спортинг Л
2.7% (3)
1:0 Спортинг Л
2.7% (3)
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