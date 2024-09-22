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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Спортинг Л
3:0
Конец матча
АВС
0'
1:0
15' Гол
Хардер Конрад
39' Желтая карточка
Ру Баптист
2:0
45' Гол
Дьёкереш Виктор
51' Желтая карточка
Девениш Кристиан
65' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
3:0
71' Гол
Дьёкереш Виктор
90'+5

Ход матча

15'
Хардер Конрад
(Юльманн Мортен)
1:0
39'
 
Ру Баптист
45'
Дьёкереш Виктор
(Хардер Конрад)
2:0
46'
 
Родригеш Рафаэл
Камате Иссиака
46'
 
Vasco Lopes
Акинсола Бабатунде
51'
 
Девениш Кристиан
59'
Араухо Максимилиано
Хардер Конрад
 
63'
 
Сильва Луис
Пиазон Лукас
64'
 
Samuel
Меркадо Джон
65'
 
Ассунсао Густаво
70'
Морита Хидемаса
Браганса Даниэл
 
70'
Катамо Джени
Кенда Джованни
 
71'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
3:0
75'
Эсгаю Рикарду
Тринкан Франсишку
 
75'
Фреснеда Иван
Матеус Рейс
 
83'
 
Абурджания Георгий
Ассунсао Густаво
Прогнозы 112
Спортинг Л 99.1% (111)
X 0.9% (1)
АВС 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
57
Кенда
Джованни
23
Браганса
Даниэл
42
Юльманн
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
19
Хардер
Конрад
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
6
Ру
Баптист
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
12
Ассунсао
Густаво
15
Грау
Хауме
17
Меркадо
Джон
14
Пиазон
Лукас
9
Камате
Иссиака
11
Акинсола
Бабатунде
Спортинг Л
3-4-3
АВС
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
АВС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 10 (4) 1.67
Педру Гонсалвеш 4 0.67
Тринкан Франсишку 3 0.5
Браганса Даниэл 1 0.17
Катамо Джени 1 0.17
Хардер Конрад 1 0.17
Эдвардс Маркус 1 0.17
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.33
Нейва Кристиан 1 0.17
Меркадо Джон 1 0.17
Грау Хауме 1 0.17
Vasco Lopes 1 0.17
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Ассунсао Густаво 2 0
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Грау Хауме 1 0
Ру Баптист 1 0
Vasco Lopes 1 0
Leo Alaba 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
3
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АВС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
50%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
6
29%
2
33%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
АВС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1

Результаты матчей

Спортинг Л
АВС

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 22 - 2 18
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Хардер Конрад сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л.
    • 39'
      Ру Баптист тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 15'
      Юльманн Мортен сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Хардер Конрад забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Спортинг Л 99.1% (111)
    X 0.9% (1)
    АВС 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л 3:0 АВС онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 АВС

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.1% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    АВС
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.6% (60)
    Меньше
    43.4% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    18.87% (20)
    Нет
    81.13% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    38.4% (43)
    3:0 Спортинг Л
    28.6% (32)
    2:1 Спортинг Л
    7.1% (8)
    4:0 Спортинг Л
    7.1% (8)
    3:1 Спортинг Л
    6.3% (7)
    4:1 Спортинг Л
    2.7% (3)
    1:0 Спортинг Л
    2.7% (3)
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