Тур: 6. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаНильсен Каспер
0:1
46' ГолНтчам Оливье
59' Желтая карточкаБулут Эмрекан
84' Желтая карточкаКоджук Окан
87' Желтая карточкаНтчам Оливье
90'+7
Ход матча
46'
0:1
59'
73'
84'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
30
Грбич
Иво
9
Соу
Али
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Ризеспор
Самсунспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.44
Среднее время на гол
65
202
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
139
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.33
|Соу Али
|1
|0.17
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|2
|0.33
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.33
|Хольсе Карло
|1
|0.17
|Муйя Арбнор
|1
|0.17
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.17
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|1
|0
|Булут Эмрекан
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Бола Марк
|2
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Кылынч Эмре
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Самсунспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
2
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Самсунспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Самсунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0
Результаты матчей
Ризеспор
Самсунспор
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|3