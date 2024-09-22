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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Ризеспор
0:1
Конец матча
Самсунспор
0'
3' Желтая карточка
Нильсен Каспер
0:1
46' Гол
Нтчам Оливье
59' Желтая карточка
Булут Эмрекан
84' Желтая карточка
Коджук Окан
87' Желтая карточка
Нтчам Оливье
90'+7

Ход матча

3'
Нильсен Каспер
 
46'
0:1
Нтчам Оливье
(Явру Зеки)
56'
Варешанович Дал
Хаджиахметович Амир
 
56'
Булут Эмрекан
Акинтола Дэвид
 
59'
Булут Эмрекан
 
62'
 
Кылынч Эмре
Муйя Арбнор
62'
 
Шиндлер Кингсли
Хольсе Карло
72'
Геззаль Рашид
Зекири Альтин
 
73'
Юречка Вацлав
Соу Али
 
78'
 
Кара Эркан
Муандилмаджи Мариус
84'
 
Коджук Окан
87'
 
Нтчам Оливье
90'
 
Айдогду Сонер
Нтчам Оливье

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
20
Хаджиахметович
Амир
6
Папаниколау
Яннис
28
Акинтола
Дэвид
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
5
Юксел
Джелил
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
Ризеспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Самсунспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
4:0
ТПЛ
1:0
АЛ
1:2
АЛ
0:1
АЛ
2:0
АЛ
2:2
АЛ
2:0
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.44

Среднее время на гол

65
202

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
139

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 0.33
Соу Али 1 0.17
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 2 0.33
Муандилмаджи Мариус 2 0.33
Хольсе Карло 1 0.17
Муйя Арбнор 1 0.17
Ван Дронгелен Рик 1 0.17
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0
Булут Эмрекан 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 2 0
Бола Марк 2 0
Явру Зеки 1 0
Кылынч Эмре 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Самсунспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
2
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Самсунспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Самсунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0

Результаты матчей

Ризеспор
Самсунспор

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
4.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Эюпспор
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
15.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Фенербахче Тадич Душан 3 (2)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Бешикташ Масуаку Артур 3
Антальяспор Ракип Эрдаль 3
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  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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