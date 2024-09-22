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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фаренсе
0:1
Второй тайм: 85'
Арока
0'
44' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
0:1
45' Гол
Трецца Альфонсо
69' Желтая карточка
Фукуи Тайчи
77' Желтая карточка
Родригеш Иву

Ход матча

44'
Фалькао Клаудио
 
45'
0:1
Трецца Альфонсо
(Ялчын Гювен)
46'
Миллан Алехандро
Марко Морено
 
58'
Бермехо Алекс
Менинью Мигель
 
58'
Виктор Пауло
Полони Дерик
 
69'
 
Фукуи Тайчи
70'
 
Сантуш Педру
Симау Давид
74'
 
Джейсон
Трецца Альфонсо
77'
 
Родригеш Иву
84'
Эндрю Кандеяс
Мергем Мехди
 
85'
Нето Анжело
Раул Силва
 
Прогнозы 108
Фаренсе 29.6% (32)
X 50% (54)
Арока 20.4% (22)
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Марко
Морено
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Жорж
Артур
34
Раул
Силва
28
Пастор
79
Мергем
Мехди
29
Фалькао
Клаудио
93
Менинью
Мигель
31
Полони
Дерик
14
Поведа
Дарио
8
Барбоза
Рафаэл
II
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
5
Симау
Давид
19
Трецца
Альфонсо
2
Силла
Морлей
7
Родригеш
Иву
50
Ялчын
Гювен
Фаренсе
3-5-2
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Арока

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
3:3
К
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.17
Бермехо Алекс 1 0.17
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.17
Трецца Альфонсо 1 0.17
Араухо Перейра 1 0.17
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 3 0
Жорж Артур 2 0
Нето Анжело 2 0
Томане Антониу 1 0
Раул Силва 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Африко Лукас 1 0
Марко Морено 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 3 0
Роша Матиас 1 1
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Силла Морлей 1 0
Лум Мамаду 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
1
Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арока
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Арока
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3

Результаты матчей

Фаренсе
Арока

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 1:0 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Арока
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ялчын Гювен сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Трецца Альфонсо забивает с правой ноги!
  • 44'
    Фалькао Клаудио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 108
    Фаренсе 29.6% (32)
    X 50% (54)
    Арока 20.4% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фаренсе
    Ничья
    Арока
    9.42
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    Прогнозы на матч Фаренсе 0:1 Арока

    Исход игры
    Фаренсе
    29.6% (32)
    Ничья
    50% (54)
    Арока
    20.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.81% (21)
    Меньше
    80.19% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.2% (51)
    1:0 Фаренсе
    19.4% (21)
    0:1 Арока
    10.2% (11)
    1:2 Арока
    9.3% (10)
    2:1 Фаренсе
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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