Тур: 6. Стадион: Сан Луиш. Зрители: 5057 Главный судья: Годиньо Луис
0'
44' Желтая карточкаФалькао Клаудио
0:1
45' ГолТрецца Альфонсо
69' Желтая карточкаФукуи Тайчи
77' Желтая карточкаРодригеш Иву
90' Желтая карточкаДжейсон
90' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
90'+7
Ход матча
44'
45'
0:1
69'
77'
87'
90'
90'
34
Раул
Силва
28
Пастор
79
Мергем
Мехди
31
Полони
Дерик
14
Поведа
Дарио
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
50
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
28 ПасторПолузащитник
-
79 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полони ДерикПолузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Африко ЛукасЗащитник
-
70 РивальдоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Арока
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.17
|Бермехо Алекс
|1
|0.17
|Ривальдо
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симау Давид
|1
|0.17
|Трецца Альфонсо
|1
|0.17
|Араухо Перейра
|1
|0.17
|Гонсалес Кристо
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Нето Анжело
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Африко Лукас
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|3
|0
|Роша Матиас
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Симау Давид
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Фукуи Тайчи
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
1
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Арока
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3
Результаты матчей
Фаренсе
Арока
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|0:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
Прогнозы на матч Фаренсе 0:1 Арока
Исход игры
Фаренсе
29.6% (32)
Ничья
50% (54)
Арока
20.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
19.81% (21)
Меньше
80.19% (85)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.2% (51)
1:0 Фаренсе
19.4% (21)
0:1 Арока
10.2% (11)
1:2 Арока
9.3% (10)
2:1 Фаренсе
8.3% (9)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!