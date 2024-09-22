Тур: 6. Стадион: Йени Адана.
0:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
4' ГолУи-Чжо Хван
0:2
17' ГолУи-Чжо Хван
34' Желтая карточкаАугусто Лойде
45' Желтая карточкаУи-Чжо Хван
49' Желтая карточкаМанев Йован
Ход матча
4'
0:1
17'
0:2
34'
45'
49'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
16
Уи-Чжо
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Bera Ceken
-
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Адана Демирспор
Аланьяспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
1.4
Среднее время на гол
35
64
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
1.14
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|2 (1)
|0.33
|Кавразлы Салих
|1
|0.17
|Манев Йован
|1
|0.17
|Гравильон Эндрю
|1 (1)
|0.17
|Кол Али Явуз
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уи-Чжо Хван
|2
|0.33
|Кордова Серхио
|2
|0.33
|Оздемир Юсуф
|1
|0.17
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.17
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манев Йован
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Гюлер Семих
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Бурак Абдулсамет
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Аугусто Лойде
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Адана Демирспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Аланьяспор
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|4.
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|2:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|2:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Фенербахче
|Тадич Душан
|3 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|3
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|3