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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Адана Демирспор
0:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
4' Гол
Уи-Чжо Хван
0:2
17' Гол
Уи-Чжо Хван
34' Желтая карточка
Аугусто Лойде
45' Желтая карточка
Уи-Чжо Хван
49' Желтая карточка
Манев Йован
90' Желтая карточка
Juan Christian
90'+9

Ход матча

4'
0:1
Уи-Чжо Хван
(Аугусто Лойде)
17'
0:2
Уи-Чжо Хван
(Жанвье Николя)
34'
 
Аугусто Лойде
45'
 
Уи-Чжо Хван
46'
Куртулан Арда
Бурак Абдулсамет
 
49'
Манев Йован
 
61'
 
Juan Christian
Кордова Серхио
69'
Нурани Мотаз
Алиуи Набиль
 
69'
Кавразлы Салих
Кол Али Явуз
 
73'
 
Караджа Эфеджан
Аугусто Лойде
73'
 
Оздемир Юсуф
Уи-Чжо Хван
86'
Акташ Аксель
Манев Йован
 
90'
 
Дурсун Сердар
Жанвье Николя
90'
 
Juan Christian

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
39
Каракуш
Ведат
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
21
Buenyamin
Balat
7
Сари
Юсуф
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
16
Уи-Чжо
Хван
17
Жанвье
Николя
9
Кордова
Серхио
Адана Демирспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Аланьяспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:3
С
4:0
С
4:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
С
1:3
ТМК
2:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ТПЛ
3:1
ЛБ
4:2
ЛБ
2:1
ЛБ
0:2
ЛБ
1:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
1.4

Среднее время на гол

35
64

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.33
Кавразлы Салих 1 0.17
Манев Йован 1 0.17
Гравильон Эндрю 1 (1) 0.17
Кол Али Явуз 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уи-Чжо Хван 2 0.33
Кордова Серхио 2 0.33
Оздемир Юсуф 1 0.17
Балковец Юре 1 (1) 0.17
Аугусто Лойде 0 0
Жанвье Николя 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 2 0
Tolga Kalender 0 1
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Маэстро 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Макута Гайус 2 0
Лима Нуно 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Аугусто Лойде 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Адана Демирспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2
Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Аланьяспор

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
16.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Бешикташ Иммобиле Чиро 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Антальяспор Ракип Эрдаль 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Уи-Чжо Хван получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Аугусто Лойде получил желтую карточку от судьи
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