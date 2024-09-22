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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Бешикташ
2:1
Конец матча
Эюпспор
0'
6' Желтая карточка
Ялчин Робин
1:0
20' Гол
Рашица Милот
1:1
64' Пенальти
Акбаба Эмре
87' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
90' Желтая карточка
Тиам Маме
90' Желтая карточка
Масуаку Артур
2:1
90' Пенальти
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Акбунар Халиль
90'+13
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
6
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Рашица
Милот
17
Иммобиле
Чиро
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
57
Melih
Kabasakal
8
Акбаба
Эмре
18
Мидтше
Фредрик
10
Сайс
Самуэль
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
Бешикташ
4-2-3-1
Эюпспор
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Эюпспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (2) 0.8
Силва Рафа 2 0.4
Фернандеш Жедсон 2 0.4
Рашица Милот 1 0.2
Габриэль Паулиста 1 0.2
Мучи Эрнест 1 0.2
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.5
Тиам Маме 2 0.33
Кутуджу Ахмед 1 0.17
Бруно Джанни 1 0.17
Акбунар Халиль 1 0.17
Акбаба Эмре 1 (1) 0.17
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Иммобиле Чиро 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Киличсой Семих 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Эюпспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0

Результаты матчей

Бешикташ
Эюпспор

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
6.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7.
Сивасспор
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
16.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Бешикташ Иммобиле Чиро 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Антальяспор Ракип Эрдаль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Акбаба Эмре из команды Эюпспор забивает с точки!
    • 59'
      Тиам Маме получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Мариу Жоау сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Рашица Милот бьет в цель!
    • 6'
      Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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