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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 56'
РБ Лейпциг
0'
24' Желтая карточка
Айдара Амаду
29' Желтая карточка
Треу Филипп

Ход матча

24'
 
Айдара Амаду
29'
Треу Филипп
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 177 Количество передач 340
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 113
Санкт-Паули 0.9% (1)
X 2.7% (3)
РБ Лейпциг 96.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
РБ Лейпциг
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
16
Бухальфа
Карло
7
Ирвайн
Джексон
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
16
Клостерманн
Лукас
22
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
10
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
9
Юссуф
Поульсен
Санкт-Паули
3-4-3
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
4:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухальфа Карло 1 0.25
Саад Элиас 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 2 0.5
Нуса Антонио 1 0.25
Кампль Кевин 1 0.25
Хенрихс Бенджамин 0 0
Шешко Беньямин 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Рицка Ларс 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Айдара Амаду 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Штутгарт
 Заявка 4 2 1 1 12 - 8 7
8.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
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    Прогнозы 113
    Санкт-Паули 0.9% (1)
    X 2.7% (3)
    РБ Лейпциг 96.5% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Паули
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Санкт-Паули
    0.9% (1)
    Ничья
    2.7% (3)
    РБ Лейпциг
    96.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    41.6% (47)
    0:2 РБ Лейпциг
    23.9% (27)
    1:3 РБ Лейпциг
    11.5% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.7% (11)
    0:3 РБ Лейпциг
    2.7% (3)
    1:4 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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