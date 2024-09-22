Тур: 4. Стадион: Millerntor Stadion. Главный судья: Хартманн Роберт
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
24'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
177 Количество передач 340
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
1 Волл БенВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бухальфа Карло
|1
|0.25
|Саад Элиас
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|2
|0.5
|Нуса Антонио
|1
|0.25
|Кампль Кевин
|1
|0.25
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Шешко Беньямин
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|1
|Айдара Амаду
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|4
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Вольфсбург
|Зесигер Седрик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Санкт-Паули
0.9% (1)
Ничья
2.7% (3)
РБ Лейпциг
96.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
41.6% (47)
0:2 РБ Лейпциг
23.9% (27)
1:3 РБ Лейпциг
11.5% (13)
0:1 РБ Лейпциг
9.7% (11)
0:3 РБ Лейпциг
2.7% (3)
1:4 РБ Лейпциг
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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