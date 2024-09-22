Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Санкт-Паули , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

45' Раум Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

42' Хорошую попытку сделал Эггештайн Йоханнес . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Хорошую попытку сделал Афолайян Оладапо . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ирвайн Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хорошую попытку сделал Шешко Беньямин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Саад Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Эггештайн Йоханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Треу Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

29' Треу Филипп получает желтую карточку за толчок соперника.

28' Клостерманн Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бухальфа Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

27' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Айдара Амаду тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

22' Смит Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эггештайн Йоханнес пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

18' Валь Хауке создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хорошую попытку сделал Саад Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

16' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Раум Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Смит Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ирвайн Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

3' Эггештайн Йоханнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Метс Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Санкт-Паули начинает с центра поля