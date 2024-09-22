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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 29251 Главный судья: Хартманн Роберт
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
24' Желтая карточка
Айдара Амаду
29' Желтая карточка
Треу Филипп
71' Желтая карточка
Саад Элиас
90'+4

Ход матча

24'
 
Айдара Амаду
29'
Треу Филипп
 
61'
 
Опенда Лои
Юссуф Поульсен
62'
 
Нуса Антонио
Баумгартнер Кристоф
62'
 
Вермирен Артур
Айдара Амаду
69'
Гилавоги Морган
Эггештайн Йоханнес
 
69'
Джигала Адам
Салиакас Манолис
 
71'
Саад Элиас
 
74'
 
Хенрихс Бенджамин
Раум Давид
74'
 
Андре Силва
Шешко Беньямин
82'
Меткалф Коннор
Бухальфа Карло
 
89'
Бэнкс Скотт
Афолайян Оладапо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 305 Количество передач 735
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Санкт-Паули 0.9% (1)
X 2.7% (3)
РБ Лейпциг 96.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
16
Бухальфа
Карло
7
Ирвайн
Джексон
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
16
Клостерманн
Лукас
22
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
10
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
9
Юссуф
Поульсен
Санкт-Паули
3-4-3
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
4:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухальфа Карло 1 0.25
Саад Элиас 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 2 0.5
Нуса Антонио 1 0.25
Кампль Кевин 1 0.25
Хенрихс Бенджамин 0 0
Шешко Беньямин 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Рицка Ларс 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Айдара Амаду 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Штутгарт
 Заявка 4 2 1 1 12 - 8 7
8.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
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Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Санкт-Паули играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Санкт-Паули: 38%, РБ Лейпциг: 62%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29251 болельщиков
  • 94'
    Валь Хауке из команды Санкт-Паули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Бэнкс Скотт из команды Санкт-Паули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
  • 92'
    Бэнкс Скотт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Игрок из команды Санкт-Паули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 92'
    Отличную игру провел сегодня Саад Элиас! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 91'
    Василь Никола взял и забрал мяч на выходе
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Санкт-Паули 0.9% (1)
    X 2.7% (3)
    РБ Лейпциг 96.5% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Санкт-Паули
    0.9% (1)
    Ничья
    2.7% (3)
    РБ Лейпциг
    96.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    41.6% (47)
    0:2 РБ Лейпциг
    23.9% (27)
    1:3 РБ Лейпциг
    11.5% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.7% (11)
    0:3 РБ Лейпциг
    2.7% (3)
    1:4 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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