Тур: 27.
3:0
Конец матча
0'
0:0
22' Не забитый пенальтиДейверсон Силва
1:0
37' ГолДейверсон Силва
2:0
52' ГолCarlos Amaral
70' Желтая карточкаАртур
3:0
78' ГолХалк Живанилдо
82' Желтая карточкаСантос Эдуардо
84' Желтая карточкаЭверсон
85' Желтая карточкаФернандес Матеус
90' Желтая карточкаЛянко Войнович
90'+6
Ход матча
22'
0:0
37'
1:0
46'
52'
2:0
63'
70'
78'
82'
84'
85'
90'
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
44
Rubens
34
Уртадо
Хосе
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 РомулоНападающий
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
40 Victinho
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|0.32
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.24
|Варгас Эдуардо
|5
|0.2
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.16
|Carlos Amaral
|3
|0.12
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.27
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.12
|Линкольн II
|3 (1)
|0.12
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Борбас Тиаго
|2
|0.08
|Мендес Дуглас
|2
|0.08
|Густавиньо
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Жонатан Луис
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Vinicius Mendonca
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|0
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Лянко Войнович
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|4
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Кунья Лукас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
|Артур I
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
12
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
13
16
Атлетико Минейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
19
14
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
3
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
3
21%
31-45
3
16%
6
43%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
19%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
5
28%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
7
44%
3
17%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
5
38%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Забито
35
32
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
9%
8
25%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
9
26%
7
22%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
5
16%
76-90
Пропущено
36
34
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
14%
2
6%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
6
17%
8
24%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
7
19%
4
12%
61-75
6
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
8 раз 31%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
1
12 раз 46%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
67
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
104
66
311
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
215
1213
917
421
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8