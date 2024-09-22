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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Атлетико Минейро
3:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Дейверсон Силва
1:0
37' Гол
Дейверсон Силва
2:0
52' Гол
Carlos Amaral
70' Желтая карточка
Артур
3:0
78' Гол
Халк Живанилдо
82' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
84' Желтая карточка
Эверсон
85' Желтая карточка
Фернандес Матеус
90' Желтая карточка
Лянко Войнович
90'+6
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
2
Лянко
Войнович
8
Алонсо
Хуниор
30
Brahian
Palacios
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
44
Rubens
42
Carlos
Amaral
9
Дейверсон
Силва
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
4
Кунья
Лукас
31
Лопес
Гилерме
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
6
Жонатан
Луис
54
Vinicius
Mendonca
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Атлетико Минейро
3-5-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 8 (3) 0.32
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.24
Варгас Эдуардо 5 0.2
Скарпа Густаво 4 (2) 0.16
Carlos Amaral 3 0.12
Brahian Palacios 2 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.08
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.27
Саша Эдуардо 3 (1) 0.12
Линкольн II 3 (1) 0.12
Витиньо Витор V 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Борбас Тиаго 2 0.08
Мендес Дуглас 2 0.08
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Жонатан Луис 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Vinicius Mendonca 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 7 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 0
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Лянко Войнович 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Gomes 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Brahian Palacios 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 4 1
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Кунья Лукас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Жонатан Луис 1 0
Густавиньо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Артур I 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

13
16
Атлетико Минейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

19
14
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
3
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
3
21%
31-45
3
16%
6
43%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
5
28%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
7
44%
3
17%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
5
38%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Забито

35
32
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
9%
8
25%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
9
26%
7
22%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
4
11%
3
9%
61-75
10
29%
5
16%
76-90

Пропущено

36
34
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
5
14%
2
6%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
6
17%
8
24%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
7
19%
4
12%
61-75
6
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
8 раз 31%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
1
12 раз 46%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
7
1.5
6
6
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
6
1.5
3
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
5
12
13
1.5
9
17
4
21
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Ред Булл Брагантино
 26 8 7 11 31 - 35 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
15.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
16.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
17.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Рубенс сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Дейверсон Силва бьет в цель!
    • 22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Дейверсон Силва пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 3:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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