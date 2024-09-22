Тур: 27.
1:1
Первый тайм: 36'
0'
18' Желтая карточкаРоссетто Матеус
20' Желтая карточкаЛукас Жан
1:0
28' ГолМариньо
1:1
30' ГолСтум Эвералдо
Ход матча
18'
20'
28'
1:0
30'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Eros
Mancuso
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
11
Мариньо
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Eros MancusoПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
-
-
10 Калебе
-
2 Тинга I
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Форталеза Сеара
Байя
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.3
|Почеттино Томас
|4
|0.15
|Лопес Брено
|4
|0.15
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.07
|Moises Vieira
|2
|0.07
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|7 (1)
|0.26
|Thaciano
|6
|0.22
|Gabriel Teixeira
|4
|0.15
|Лукас Жан
|3
|0.11
|Да Силва Лусиано
|3
|0.11
|Эступиньян Оскар
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Соуза Коули
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Лусиано Родригез
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|7
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|9
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Байя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
10
Форталеза Сеара
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Байя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
19
Форталеза Сеара
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Байя
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
19
17
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
43%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
29%
7
35%
61-75
2
29%
3
15%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
18%
3
15%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Пропущено
20
7
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
2
29%
1-15
3
15%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
14%
76-90
Забито
30
37
18 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
20%
4
11%
1-15
6
20%
2
5%
16-30
6
20%
6
16%
31-45
4
13%
6
16%
46-60
5
17%
8
22%
61-75
3
10%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
27
27
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
4
15%
2
7%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
8
30%
30%
5
19%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
4
15%
7
26%
61-75
6
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Байя
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Байя
Точный счет
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
1:1
6 раз 23%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
67
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
224
818
1115
323
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|5
|5
|46 - 25
|56
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|1:1
|27
|14
|8
|5
|33 - 26
|50
|4.
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|34 - 26
|44
|6.
|1:1
|27
|12
|7
|8
|38 - 28
|43
|7.
|26
|12
|5
|9
|34 - 27
|41
|8.
|24
|10
|8
|6
|27 - 20
|38
|9.
|25
|10
|5
|10
|30 - 35
|35
|10.
|24
|8
|9
|7
|32 - 36
|33
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|10
|4
|0
|21 - 7
|34
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|1:1
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|16.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|17.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 21
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8