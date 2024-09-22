  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Форталеза Сеара
4:1
Конец матча
Байя
0'
18' Желтая карточка
Россетто Матеус
20' Желтая карточка
Лукас Жан
1:0
28' Гол
Мариньо
1:1
30' Гол
Стум Эвералдо
2:1
37' Гол
Мариньо
41' Желтая карточка
Лусеро Хуан Мартин
2:1
79' Не забитый пенальти
Почеттино Томас
3:1
80' Гол
Почеттино Томас
84' Красная карточка
Велисон Хосе
4:1
89' Гол
Renato Kayzer
90'+8
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
33
Eros
Mancuso
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
16
Россетто
Матеус
11
Мариньо
197
Лусеро
Хуан
Мартин
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
9
Стум
Эвералдо
16
Thaciano
Форталеза Сеара
3-5-2
Байя
4-4-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Байя

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
КН
0:3
КН
3:1
СA
2:1
СA
4:2
КН
0:0
КН
2:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
КН
2:2
КН
2:0
КН
0:0
КН
1:1
КН
1:2
СB
2:2
СB
3:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Среднее время на гол

56
70

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.3
Почеттино Томас 5 0.19
Лопес Брено 4 0.15
Renato Kayzer 4 (1) 0.15
Пикашу Яго 2 0.07
Мариньо 2 0.07
Moises Vieira 2 0.07
Эркулес 1 0.04
Мачука Иманоль 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Тити 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.3
Thaciano 6 0.22
Gabriel Teixeira 4 0.15
Лукас Жан 3 0.11
Да Силва Лусиано 3 0.11
Эступиньян Оскар 3 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.07
Соуза Коули 2 0.07
Александр Кайо 2 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Лусиано Родригез 1 0.04
Жилберто Жуниор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 7 2
Эркулес 6 2
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Лусеро Хуан Мартин 6 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Бенхамин 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Тинга I 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 9 0
Де Пена Карлос 5 0
Thaciano 5 0
Лукас Жан 5 0
Александр Кайо 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Байя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11
Форталеза Сеара
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

10
19
Форталеза Сеара
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Байя
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

23
18
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
17%
1
6%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
6
33%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Пропущено

8
24
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
3
38%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
25%
7
29%
29%
61-75
2
25%
5
21%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
18%
3
15%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Пропущено

20
7
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
2
29%
1-15
3
15%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
14%
76-90

Забито

34
38
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
18%
4
11%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
7
21%
6
16%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
5
15%
11
29%
76-90

Пропущено

28
31
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
14%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
4
14%
7
23%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Байя
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Байя

Точный счет

1:0
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
1.5
Больше Меньше
6
7
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
9
18
1.5
11
16
4
23
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 10 8 6 27 - 20 38
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 25 5 7 13 23 - 38 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
16.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
17.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
10.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
11.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
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