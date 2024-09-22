Тур: 27.
4:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаРоссетто Матеус
20' Желтая карточкаЛукас Жан
1:0
28' ГолМариньо
1:1
30' ГолСтум Эвералдо
2:1
37' ГолМариньо
41' Желтая карточкаЛусеро Хуан Мартин
2:1
79' Не забитый пенальтиПочеттино Томас
3:1
80' ГолПочеттино Томас
84' Красная карточкаВелисон Хосе
4:1
89' ГолRenato Kayzer
90'+8
Ход матча
18'
20'
28'
1:0
30'
1:1
37'
2:1
46'
79'
2:1
80'
3:1
82'
84'
87'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Eros
Mancuso
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
11
Мариньо
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Eros MancusoПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
-
-
10 Калебе
-
2 Тинга I
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Форталеза Сеара
Байя
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.27
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.3
|Почеттино Томас
|5
|0.19
|Лопес Брено
|4
|0.15
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.15
|Пикашу Яго
|2
|0.07
|Мариньо
|2
|0.07
|Moises Vieira
|2
|0.07
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.3
|Thaciano
|6
|0.22
|Gabriel Teixeira
|4
|0.15
|Лукас Жан
|3
|0.11
|Да Силва Лусиано
|3
|0.11
|Эступиньян Оскар
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Соуза Коули
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Лусиано Родригез
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|7
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|9
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Байя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
11
Форталеза Сеара
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Байя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
10
19
Форталеза Сеара
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Байя
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
23
18
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
17%
1
6%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
6
33%
61-75
3
13%
4
22%
76-90
Пропущено
8
24
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
3
38%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
25%
7
29%
29%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
18%
3
15%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Пропущено
20
7
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
2
29%
1-15
3
15%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
14%
76-90
Забито
34
38
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
18%
4
11%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
7
21%
6
16%
31-45
4
12%
6
16%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
5
15%
11
29%
76-90
Пропущено
28
31
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
14%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
4
14%
7
23%
61-75
6
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Байя
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Байя
Точный счет
1:0
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
67
410
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
49
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
918
1116
423
324
126
126
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8