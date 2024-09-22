  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Гремио
3:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
12' Гол
Кристальдо Франко
1:1
25' Гол
Matheus Goncalves
2:1
55' Гол
Брайтвайт Мартин
58' Красная карточка
Мойзес Моура
80' Желтая карточка
Педро Жоао
3:1
83' Гол
Коста Диего
3:2
90' Гол
Felipe Teresa
90'+8
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
11
Монсальве
Мигель
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
33
Клейтон
6
Айртон
Лукас
52
Evertton
Araujo
29
Аллан
Соуза
19
Lorran
37
Алькарас
Карлос
20
Matheus
Goncalves
22
Мойзес
Моура
Гремио
4-5-1
Фламенго
4-5-1

История личных встреч

Гремио
Фламенго

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед

41 матч

31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.3%
29.3%
41.4%
12 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:2
К
1:0
К
0:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
0:4
СA
2:4
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
5:0
КЛ
1:1
СA
3:1
СA
2:0
К
1:0
СA
2:0
К
1:1
СA
3:1
СA
0:1
КСМР
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.61

Среднее время на гол

54
147

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Среднее время на гол

59
64

Всего голов

65
39

Голов в среднем за матч

1.59
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

56
94

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.2
Брайтвайт Мартин 4 0.16
Сотельдо Йеферсон 3 0.12
Монсальве Мигель 3 0.12
Gustavo Gomes 3 0.12
Gustavo Martins 2 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.08
Павон Кристиан 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Коста Диего 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Жемерсон де Жесус 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.42
Энрике Бруно 5 0.19
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.15
Араужо Луис 3 0.12
Жерсон Сантос 2 0.08
Де ла Крус Николас 2 0.08
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.08
Мойзес Моура 2 0.08
Луис Давид 2 0.08
Айртон Лукас 1 0.04
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Matheus Goncalves 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Felipe Teresa 1 0.04
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Педро Жоао II 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Nata 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 4 0
Лео Перейра 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Аллан Соуза 4 0
Мойзес Моура 2 1
Луис Давид 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Алькарас Карлос 0 1
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Гремио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Фламенго
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
5
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
18
Гремио
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Фламенго
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
4
29%
6
30%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
7
35%
61-75
5
36%
3
15%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Забито

26
40
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
2
8%
2
5%
1-15
6
23%
10
25%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
5
19%
9
23%
61-75
6
23%
9
23%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 21
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1
Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1
Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1

Результаты матчей

Гремио
Фламенго

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
8 раз 32%
1:1
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
10 раз 40%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гремио
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
22
3
8
16
1.5
12
13
1
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
7.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 11 8 6 30 - 21 41
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Гремио
 25 9 4 12 28 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 25 8 7 10 27 - 29 31
14.
Ред Булл Брагантино
 26 8 7 11 31 - 35 31
15.
Крисьюма
 0:0 26 7 8 11 32 - 40 29
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 13 6 1 6 15 - 16 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 13 - 10 19
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
10.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 0:0 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
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