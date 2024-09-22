Тур: 27.
0'
1:0
12' ГолКристальдо Франко
1:1
25' ГолMatheus Goncalves
2:1
55' ГолБрайтвайт Мартин
58' Красная карточкаМойзес Моура
80' Желтая карточкаПедро Жоао
3:1
83' ГолКоста Диего
3:2
90' ГолFelipe Teresa
90'+8
Ход матча
12'
25'
55'
2:1
58'
74'
80'
83'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуглас
XV
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
33
Клейтон
29
Аллан
Соуза
19
Lorran
22
Мойзес
Моура
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
- Запасные игроки
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
49 Dyogo
-
66 _Caio Barone
-
51 Daniel Sales
-
44 Carbone
-
35 Lucas Rayan
-
64 Wallace Yan
-
70 Ainoa
-
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Гремио
Фламенго
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 17 побед
41 матч
31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.3%
29.3%
41.4%
12 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.61
Среднее время на гол
54
147
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.52
1.39
Среднее время на гол
59
64
Всего голов
65
39
Голов в среднем за матч
1.59
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
56
94
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.2
|Брайтвайт Мартин
|4
|0.16
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.12
|Монсальве Мигель
|3
|0.12
|Gustavo Gomes
|3
|0.12
|Gustavo Martins
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.08
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Коста Диего
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.42
|Энрике Бруно
|5
|0.19
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.15
|Араужо Луис
|3
|0.12
|Жерсон Сантос
|2
|0.08
|Де ла Крус Николас
|2
|0.08
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.08
|Мойзес Моура
|2
|0.08
|Луис Давид
|2
|0.08
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Matheus Goncalves
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Felipe Teresa
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Педро Жоао II
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Луис Давид
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Фламенго
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
5
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
18
Гремио
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Фламенго
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
38%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
4
29%
6
30%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
7
35%
61-75
5
36%
3
15%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
5
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
5
38%
76-90
Забито
26
40
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
2
8%
2
5%
1-15
6
23%
10
25%
16-30
3
12%
7
18%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
5
19%
9
23%
61-75
6
23%
9
23%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 21
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1
Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1
Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1
Результаты матчей
Гремио
Фламенго
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
8 раз 32%
1:1
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
2
10 раз 40%
1
10 раз 40%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гремио
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
48
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
223
816
1213
123
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|5
|5
|46 - 25
|56
|2.
|27
|16
|5
|6
|44 - 19
|53
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|8.
|25
|11
|8
|6
|30 - 21
|41
|9.
|25
|9
|9
|7
|35 - 36
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|9
|4
|12
|28 - 32
|31
|13.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|14.
|26
|8
|7
|11
|31 - 35
|31
|15.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|32 - 40
|29
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 10
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|0:0
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|14
|1
|5
|8
|13 - 22
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8