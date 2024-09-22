Тур: 27.
1:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛусиано Невес
1:1
43' ГолГомес Бруно
45' Желтая карточкаУэсли Лопес
45' Желтая карточкаСилва Андре
1:2
54' ГолТьяго Маия
60' Желтая карточкаАрруда Эрик
1:3
63' ГолПатрик Алан
80' Желтая карточкаWilliam Gomes
84' Желтая карточкаКальери Хонатан
90' Желтая карточкаRodrigo Nestor
90'+8
Ход матча
6'
1:0
43'
1:1
45'
45'
54'
1:2
60'
63'
1:3
78'
80'
84'
90'
93
Жандрей
22
Нето
Руан
33
Арруда
Эрик
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Рафинья XXI
-
-
26 Lizeiro
-
28 Alan Franco1
-
35 Sabino2
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 РомулоНападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
38 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.11
1.05
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|8 (1)
|0.3
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.19
|Кальери Хонатан
|5
|0.19
|Силва Андре III
|4
|0.15
|_Ferreira
|3
|0.11
|Феррейра Факундо
|2
|0.07
|William Gomes
|2
|0.07
|Alisson II
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|5
|0.2
|Уэсли Лопес
|5
|0.2
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.16
|Тьяго Маия
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|2
|0.08
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Бернабей Александро
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|10
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Кальери Хонатан
|5
|0
|Welington
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Арруда Эрик
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Рафинья XXI
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|7
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
10
15
Сан-Паулу
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Забито
36
30
20 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
10
28%
2
7%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
6
17%
7
23%
61-75
6
17%
7
23%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
11%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
29%
5
24%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
7
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
111
77
57
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
205
1116
718
324
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|5
|5
|46 - 25
|56
|2.
|27
|16
|5
|6
|44 - 19
|53
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|8.
|25
|11
|8
|6
|30 - 21
|41
|9.
|25
|9
|9
|7
|35 - 36
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|9
|4
|12
|28 - 32
|31
|13.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|14.
|26
|8
|7
|11
|31 - 35
|31
|15.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|32 - 40
|29
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 10
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|0:0
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|14
|1
|5
|8
|13 - 22
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8