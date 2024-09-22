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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Сан-Паулу
1:3
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
6' Гол
Лусиано Невес
1:1
43' Гол
Гомес Бруно
45' Желтая карточка
Уэсли Лопес
45' Желтая карточка
Силва Андре
1:2
54' Гол
Тьяго Маия
60' Желтая карточка
Арруда Эрик
1:3
63' Гол
Патрик Алан
80' Желтая карточка
William Gomes
84' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
90'+8
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
32
Феррареси
Науэль
22
Нето
Руан
15
Michel
Araujo
20
Антонио
Маркос
21
Бобадилья
Дамиан
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
33
Арруда
Эрик
17
Силва
Андре
III
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
47
Gustavo
Alves
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
19
Борре
Рафаэль
Сан-Паулу
4-5-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

38 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 8 (1) 0.3
Лукас Моура 5 (1) 0.19
Кальери Хонатан 5 0.19
Силва Андре III 4 0.15
_Ferreira 3 0.11
Феррейра Факундо 2 0.07
William Gomes 2 0.07
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 5 0.2
Уэсли Лопес 5 0.2
Патрик Алан 4 (1) 0.16
Тьяго Маия 2 0.08
Энрике Бруно 2 0.08
Бруно Табата 1 0.04
Гомес Бруно 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Igor Gomes 1 0.04
Бернабей Александро 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Витао 1 0.04
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 10 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Кальери Хонатан 5 0
Welington 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Силва Андре III 2 0
Арруда Эрик 2 0
Wellington Rato 2 0
Рафинья XXI 2 0
William Gomes 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Фернандо Режес 5 0
Аларио Лукас 4 0
Энрике Бруно 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Витао 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

10
15
Сан-Паулу
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
3
27%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

36
30
20 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
10
28%
2
7%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
6
17%
7
23%
61-75
6
17%
7
23%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
11%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
29%
5
24%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
7
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
7
1.5
5
7
1
13
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
5
11
16
1.5
7
18
3
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
7.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 11 8 6 30 - 21 41
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Гремио
 25 9 4 12 28 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 25 8 7 10 27 - 29 31
14.
Ред Булл Брагантино
 26 8 7 11 31 - 35 31
15.
Крисьюма
 0:0 26 7 8 11 32 - 40 29
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 13 6 1 6 15 - 16 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 13 - 10 19
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
10.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 0:0 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
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    • 54'
      Г О О О О Л - Тьяго Маия бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Паулу 1:3 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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