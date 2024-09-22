  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 27.
Куяба
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
30' Желтая карточка
Перальта Фабрисио
83' Красная карточка
Марсело Жоао
90'+10
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
18
Фернандес
Лукас
IV
19
Зауэр
Густаво
22
Ласерда
Дерик
25
Clayson
1
Кассио
Рамос
34
Жонатан
Морейра
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
12
Виллиам
Фуртадо
33
Перальта
Фабрисио
17
Рамиро
7
Витал
Матеус
6
Каики
II
30
Верон
Габриэл
9
Жорже
Кайо
Куяба
4-4-2
Крузейро
3-5-2

История личных встреч

Куяба
Крузейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
225

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.27
Clayson 4 0.15
Рамон 2 0.08
Ласерда Дерик 2 0.08
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.22
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.19
Верон Габриэл 4 0.15
Rafael VII 3 0.11
Juan Dinenno 3 (1) 0.11
Барреаль Альваро 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.04
Жорже Кайо 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 7 0
Денилсон Невес 6 0
Рамон 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Минейро Лукас 5 0
Clayson 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Fernando Sobral 3 0
Питта Исидро 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Энрике Матеус 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Перальта Фабрисио 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Куяба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

11
23
Куяба
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Крузейро
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
45%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
5
28%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Забито

12
24
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
17%
5
21%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

22
8
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
2
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
25%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
6
27%
1
13%
61-75
2
9%
2
25%
76-90

Забито

22
35
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
4
18%
8
23%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
27%
6
17%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
3
14%
10
29%
76-90

Пропущено

39
26
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
10
26%
6
23%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
11
28%
3
12%
61-75
6
15%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1

Результаты матчей

Куяба
Крузейро

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Куяба
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
9
4
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
7
2
10
1.5
3
11
1
11
2.5
1
13
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
17
10
4
22
1.5
12
15
2
24
2.5
5
22
2
24
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 16 5 6 44 - 19 53
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
7.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 11 8 6 30 - 21 41
9.
Атлетико Минейро
 25 9 9 7 35 - 36 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
12.
Гремио
 25 9 4 12 28 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 25 8 7 10 27 - 29 31
14.
Ред Булл Брагантино
 26 8 7 11 31 - 35 31
15.
Крисьюма
 0:0 26 7 8 11 32 - 40 29
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 13 6 1 6 15 - 16 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 13 - 10 19
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
10.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 0:0 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Перальта Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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