Тур: 27.
Ход матча
83'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
43
Марсело
Жоао
17
Рамиро
6
Каики
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Max Alves
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Куяба
Крузейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
225
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.27
|Clayson
|4
|0.15
|Рамон
|2
|0.08
|Ласерда Дерик
|2
|0.08
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.22
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.19
|Верон Габриэл
|4
|0.15
|Rafael VII
|3
|0.11
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.11
|Барреаль Альваро
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Жорже Кайо
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Рамон
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Clayson
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Питта Исидро
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Перальта Фабрисио
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Крузейро
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Куяба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Крузейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
11
23
Куяба
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Крузейро
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
5
45%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
5
28%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Забито
12
24
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
17%
5
21%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
22
8
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
2
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
25%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
6
27%
1
13%
61-75
2
9%
2
25%
76-90
Забито
22
35
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
4
18%
8
23%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
6
27%
6
17%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
3
14%
10
29%
76-90
Пропущено
39
26
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
10
26%
6
23%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
11
28%
3
12%
61-75
6
15%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0
Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1
Результаты матчей
Куяба
Крузейро
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Куяба
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
103
212
94
113
49
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
77
210
311
111
113
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
1710
422
1215
224
522
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|5
|5
|46 - 25
|56
|2.
|27
|16
|5
|6
|44 - 19
|53
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|8.
|25
|11
|8
|6
|30 - 21
|41
|9.
|25
|9
|9
|7
|35 - 36
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|12.
|25
|9
|4
|12
|28 - 32
|31
|13.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|14.
|26
|8
|7
|11
|31 - 35
|31
|15.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|32 - 40
|29
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|15.
|0:0
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 10
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|15.
|0:0
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|14
|1
|5
|8
|13 - 22
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8