1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаAlan Saldivia
38' Желтая карточкаАрмани Франко
0:1
43' ГолПесселья Херман
1:1
61' ГолПаласиос Карлос
69' Желтая карточкаErick Wiemberg
73' Желтая карточкаБорха Мигель
76' Желтая карточкаКортес Брайан
89' Желтая карточкаДиас Пауло
90' Желтая карточкаMaximiliano Falcon
90' Вторая желтая карточкаДиас Пауло
90' Вторая желтая карточкаMaximiliano Falcon
90' Желтая карточкаКастеллани Гонсало
90'+8
Ход матча
34'
38'
43'
0:1
61'
1:1
69'
73'
76'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Lucas
Cepeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Lucas CepedaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Lucas Soto
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Коло-Коло
Ривер Плейт
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
45
Бомбардиры внутри турнира
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Карлос
|3 (2)
|0.23
|Lucas Cepeda
|2
|0.15
|Видаль Артуро
|1
|0.08
|Leonardo Gil
|1
|0.08
|Боладос Маркос
|1
|0.08
|Guillermo Paiva
|1
|0.08
|Савала Кристиан
|1
|0.08
|Maximiliano Falcon
|1
|0.08
|Писарро Висенте
|1
|0.08
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.67
|Колидио Факундо
|2
|0.22
|Песселья Херман
|1
|0.11
|Диас Пауло
|1
|0.11
|Фонсека Николас
|1
|0.11
|Солари Пабло
|1
|0.11
|Симон Сантьяго
|1
|0.11
|Боселли Себастьян
|1
|0.11
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.11
|Мастантуоно Франко
|1
|0.11
Карточки
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|4
|1
|Erick Wiemberg
|4
|1
|Maximiliano Falcon
|2
|1
|Кортес Брайан
|3
|0
|Боладос Маркос
|3
|0
|Писарро Дамиан
|1
|1
|Leonardo Gil
|2
|0
|Павес Эстебан
|2
|0
|Guillermo Paiva
|2
|0
|Alan Saldivia
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|0
|Паласиос Карлос
|1
|0
|Писарро Висенте
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
|Jorge Almiron
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Пауло
|3
|1
|Борха Мигель
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Коло-Коло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Коло-Коло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ривер Плейт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коло-Коло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Магальянес - Коло-Коло 3:0 Кобрелоа - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 2:1 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1
Хуниор - Коло-Коло 1:2 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Универсидад де Чили - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - О'Хиггинс 2:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 2:1 Коло-Коло - Депортес Санта-Крус 1:0 Депортес Санта-Крус - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинс 3:1 О'Хиггинс - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Депортес Копьяпо 0:1 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 1:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0
Результаты матчей
Коло-Коло
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
7 раз 78%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Коло-Коло
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
211
72
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3