Тур: 8. Стадион: Оцелул. Главный судья: Андрей Флорин
2:0
Второй тайм: 65'
0'
1:0
22' ГолAlexandru Pop
35' Желтая карточкаКечкеш Акош
2:0
43' ГолAlexandru Pop
52' Желтая карточкаYuri Cisotti
Ход матча
22'
1:0
35'
43'
2:0
52'
59'
Владение мячом
27
David
Maftei
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
55
Nir
Barda
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Nir BardaЗащитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оцелул Галац
Сепси
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.43
|Alexandru Pop
|3
|0.43
|Stipe Juric
|2
|0.29
|Yuri Cisotti
|1
|0.14
|Фредерик
|0
|0
|David Maftei
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.25
|Штефан Флорин
|1
|0.13
|Матей Космин
|1
|0.13
|Варга Кевин
|1
|0.13
|Marius Coman
|1
|0.13
|Чоботарю Денис
|1
|0.13
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Yuri Cisotti
|1
|0
|Желев Милен
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Nikola Stevanovic
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2
Результаты матчей
Оцелул Галац
Сепси
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|11.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2