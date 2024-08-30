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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Оцелул Галац
2:0
Второй тайм: 65'
Сепси
0'
1:0
22' Гол
Alexandru Pop
35' Желтая карточка
Кечкеш Акош
2:0
43' Гол
Alexandru Pop
52' Желтая карточка
Yuri Cisotti

Ход матча

22'
Alexandru Pop
1:0
35'
 
Кечкеш Акош
43'
Alexandru Pop
(David Maftei)
2:0
46'
 
Marius Coman
Кечкеш Акош
46'
 
Оберлин Димитри
Каллаку Шерифф
46'
 
Оройан Дариус
Отелита Богдан
52'
Yuri Cisotti
 
59'
Teles
Ламейра Жоао
 
59'
Mihai Adascalitei
Фредерик
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Сепси
3.25
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9.90
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62.00
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Все Коэффициенты
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
22
Томашевич
Йосип
III
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
9
Stipe
Juric
7
Фредерик
11
Alexandru
Pop
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
55
Nir
Barda
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
4
Кечкеш
Акош
5
Sota
Mino
59
Каллаку
Шерифф
10
Матей
Космин
22
Дебелюх
Габриэл
Оцелул Галац
Сепси

История личных встреч

Оцелул Галац
Сепси

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
С
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.43
Alexandru Pop 3 0.43
Stipe Juric 2 0.29
Yuri Cisotti 1 0.14
Фредерик 0 0
David Maftei 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.25
Штефан Флорин 1 0.13
Матей Космин 1 0.13
Варга Кевин 1 0.13
Marius Coman 1 0.13
Чоботарю Денис 1 0.13
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Желев Милен 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Штефан Флорин 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2

Результаты матчей

Оцелул Галац
Сепси

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 2:0 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
7.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Германнштадт
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
11.
Сепси
 0:2 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Германнштадт
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Оцелул Галац
 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 2:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Сепси
 0:2 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Шанс! Мариус Коман из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • 64'
    Sota Mino из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 63'
    Габриэл Дебелюх из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
  • 63'
    Алими Исник пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем
  • 63'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Томашевич Йосип III из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 61'
    Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 60'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 59'
    Удар от ворот произведет Оцелул Галац
  • 59'
    Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 59'
    Тактическая замена. Фредерик уходит с поля и его заменяет Mihai Adascalitei
  • 59'
    Тактическая замена. Ламейра Жоао уходит с поля и его заменяет Teles
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    • 58'
      Живулич Диего из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Живулич Диего из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 48%, Сепси: 52%.
    • 55'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Алими Исник. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 50%, Сепси: 50%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 47'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Nir Bardea наказан за толчок Фредерик
    • 44'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      David Maftei сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает с правой ноги!
    • 42'
      David Maftei из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Никола Стеванович наказан за толчок Габриэл Дебелюх
    • 41'
      Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 40'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Nir Bardea наказан за толчок Фредерик
    • 38'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 37'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 51%, Сепси: 49%.
    • 35'
      Кечкеш Акош из команды Сепси получает желтую после опасной игры.
    • 35'
      Кечкеш Акош из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Фредерик пострадал.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 35'
      Флорин Штефан не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Живулич Диего из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 33'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Juri Cisotti
    • 32'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 52%, Сепси: 48%.
    • 32'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Nir Bardea ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Никола Стеванович наказан за толчок Sota Mino
    • 30'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Nir Bardea наказан за толчок Стипе Юрич
    • 29'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 50%, Сепси: 50%.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 28'
      Ламейра Жоао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Juri Cisotti. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Никола Стеванович из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 26'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 26'
      Sota Mino ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает ударом с левой ноги!
    • 22'
      Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 50%, Сепси: 50%.
    • 21'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 19'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Juri Cisotti из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Габриэл Дебелюх
    • 19'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 17'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 17'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 45%, Сепси: 55%.
    • 17'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 17'
      Флорин Штефан из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Juri Cisotti.
    • 16'
      Nir Bardea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 15'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Ламейра Жоао наказан за толчок Матей Космин
    • 14'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Оцелул Галац начинает контратаку
    • 13'
      Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      David Maftei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 44%, Сепси: 56%.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 11'
      Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ламейра Жоао
    • 8'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 8'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Живулич Диего нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Juri Cisotti из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Алими Исник задерживает мяч рукой
    • 4'
      Nir Bardea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Кечкеш Акош наказан за толчок Стипе Юрич
    • 3'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 2'
      Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оцелул Галац
    Ничья
    Сепси
    3.25
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    9.90
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    62.00
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