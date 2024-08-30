Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Сепси

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

43' Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает с правой ноги!

42' Никола Стеванович наказан за толчок Габриэл Дебелюх

41' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Флорин Штефан не смог попасть в створ ударом издали

33' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сепси

28' Ламейра Жоао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Хорошую попытку сделал Juri Cisotti . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Удар от ворот произведет Сепси

25' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает ударом с левой ноги!

22' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сепси

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Nir Bardea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Сепси

11' Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

7' Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Живулич Диего нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

4' Nir Bardea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сепси начинает с центра поля

1' Судья начинает матч