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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Оцелул Галац
2:0
Конец матча
Сепси
0'
1:0
22' Гол
Alexandru Pop
35' Желтая карточка
Кечкеш Акош
2:0
42' Гол
Alexandru Pop
52' Желтая карточка
Yuri Cisotti
65' Желтая карточка
Stipe Juric
79' Желтая карточка
Штефан Флорин
90'+4
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
22
Томашевич
Йосип
III
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
9
Stipe
Juric
7
Фредерик
11
Alexandru
Pop
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
55
Nir
Barda
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
4
Кечкеш
Акош
5
Sota
Mino
59
Каллаку
Шерифф
10
Матей
Космин
22
Дебелюх
Габриэл
Оцелул Галац
Сепси

История личных встреч

Оцелул Галац
Сепси

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
С
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.43
Alexandru Pop 3 0.43
Stipe Juric 2 0.29
Yuri Cisotti 1 0.14
Фредерик 0 0
David Maftei 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.25
Штефан Флорин 1 0.13
Матей Космин 1 0.13
Варга Кевин 1 0.13
Marius Coman 1 0.13
Чоботарю Денис 1 0.13
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 2 0
Живулич Диего 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Желев Милен 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Штефан Флорин 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сепси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2

Результаты матчей

Оцелул Галац
Сепси

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
7.
Фарул Констанца
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Германнштадт
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
14.
Ботошани
 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Германнштадт
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Оцелул Галац: 48%, Сепси: 52%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Оцелул Галац
  • 94'
    Мариус Коман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Teles из команды Оцелул Галац в офсайде
  • 93'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Тактическая замена. Juri Cisotti уходит с поля и его заменяет Cristian Chira
  • 88'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 87'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 48%, Сепси: 52%.
    • 85'
      Juri Cisotti из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 48%, Сепси: 52%.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Танасе Рэзван. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Оройан Дариус из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Teles
    • 81'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Флорин Штефан получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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