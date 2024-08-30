Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Сепси

76' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Teles нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Никола Стеванович

71' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали

69' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Джурич Василие

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Сепси

67' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Габриэл Дебелюх из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

63' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Sota Mino из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Алими Исник . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Алими Исник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Габриэл Дебелюх. Удар в створ, но вратарь начеку

52' Матч возобновлен

52' Juri Cisotti получил желтую карточку от судьи

52' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Живулич Диего наказан за толчок Габриэл Дебелюх