Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Удар от ворот произведет Ботошани

50' Tidiane Keita оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Рикардинью XI не смог попасть в створ ударом издали

46' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

46' Энцо Лопес из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

44' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

41' Ох, нехорошо это выглядит. Бодиштяну Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Грозав Георге-Теодор не смог попасть в створ ударом издали

38' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

37' Шерони Алин наказан за толчок Денис Раду

37' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Цигэнашу Александр не смог попасть в створ ударом издали

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Ботошани

33' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти в офсайде

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

24' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Капроф Хуан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Энцо Лопес . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Капроф Хуан из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Lucian Dumitriu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Оооо... вот это был удар! Капроф Хуан должен был забить с этой позиции.

17' Капроф Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

14' Бодиштяну Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Tidiane Keita не смог попасть в створ ударом издали

13' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Tidiane Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бодиштяну Штефан не смог попасть в створ ударом издали

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ох, нехорошо это выглядит. Ханка Серджу получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ботошани начинает с центра поля