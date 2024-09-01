Тур: 8. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ковач Иштван Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Второй тайм: 59'
0'
18' Желтая карточкаДумитриу Лучан
22' Желтая карточкаКапроф Хуан
49' Желтая карточкаФлореску Эдуард
53' Желтая карточкаПапп Пол
Ход матча
18'
22'
49'
53'
Владение мячом
12
Adams
Friday
32
Шерони
Алин
10
Капроф
Хуан
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
-
36 Alin Botogan
-
-
71 David Ilie
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
История личных встреч
Ботошани
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.09
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.17
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.14
|Adams Friday
|1
|0.14
|Шерони Алин
|1
|0.14
|Садику Рияд
|1
|0.14
|Майлат Себастьян
|1
|0.14
|Капроф Хуан
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|0.13
|Бериша Альбин
|1
|0.13
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.13
|Mihnea Radulescu
|1
|0.13
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
1
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Петролул Плоешти
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|4 - 5
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|8.
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2