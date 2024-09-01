Тур: 8. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ковач Иштван Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаДумитриу Лучан
22' Желтая карточкаКапроф Хуан
49' Желтая карточкаФлореску Эдуард
53' Желтая карточкаПапп Пол
86' Желтая карточкаZoran Mitrov
90' Желтая карточкаNana Akosah-Bempah
0:1
90' ГолMihnea Radulescu
0:2
90' ГолГрозав Георге-Теодор
90'+8
Ход матча
18'
22'
49'
53'
80'
86'
90'
90'
Владение мячом
12
Adams
Friday
32
Шерони
Алин
10
Капроф
Хуан
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
-
36 Alin Botogan
-
-
71 David Ilie
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
История личных встреч
Ботошани
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.09
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.17
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.14
|Adams Friday
|1
|0.14
|Шерони Алин
|1
|0.14
|Садику Рияд
|1
|0.14
|Майлат Себастьян
|1
|0.14
|Капроф Хуан
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|2
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0.13
|Тудорие Александру
|1
|0.13
|Бериша Альбин
|1
|0.13
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.13
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
1
Ботошани
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
80%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Пропущено
11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
5
45%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Петролул Плоешти
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
4 раза 50%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
16
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|6 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|8.
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2